被評選總統像好萊塢片 柯文哲:都還沒開始寫劇本

（中央社記者王淑芬高雄18日電）高雄市長韓國瑜昨天說，如果柯文哲2020選總統，「一定會像好萊塢電影一樣的驚悚」。柯文哲表示，好萊塢有各種影片，從侏羅紀公園到爆笑劇都有，我猜大家都還沒開始寫劇本。

台北市長柯文哲今天南下高雄走訪美濃、旗山，參訪水蓮農家等，他還穿起青蛙穿學習水蓮清洗，被問到此行是否為大選暖身，他說是一趟休閒也是學習。

針對昨天韓國瑜表示，若被國民黨五人小組徵詢參選總統，會回"Yes, I do."柯文哲說，「參政是每個國民的權利，至於最後結果，還是看市場來決定」，如果帶職參選滿辛苦的。

而韓國瑜昨天也談到，如果柯文哲參選2020，「一定會像好萊塢電影一樣的驚悚」。柯文哲表示，好萊塢有各種影片，從侏羅紀公園到爆笑劇都有。我猜大家都還沒開始寫劇本。

來到高雄是否會有「柯韓會」與高雄市長韓國瑜見面，他回應「不用刻意，有很多東西自然就好」。

柯文哲還說，面對中美對抗局面，「有時候看兩個大人打架，小孩子要閃旁邊一點，以免拳腳相向，不小心會被打到」。

他說，他堅持的國家戰略不會輕易變動，親美日友中是國家戰略，台灣跟美日基本上價值觀比較接近，他認為台灣還是會站在美日的陣營這一邊，但就算站在這邊，也不用刻意去對北京政府惡言相向。

被問到「一中各表」的議題，柯文哲說「很多東西在台灣都標籤化，我覺得九二共識在台灣有人聽了就不高興、情緒反應」。他說有聽過原創人蘇起說「九二共識就是一個緩衝、各自解釋」。

他說，也有問過大陸方面有關九二共識的內容，但是他們也講不出具體的內容，他說「好像隨著時間的不同，九二共識也有不同的解釋」，他認為每個人有每個人的策略。

今天陪同柯文哲參訪的有觀光、農會代表，高雄市親民黨市議員吳益政現身水蓮農家也受到關注，他表示有些理念相近。（編輯：吳佳穎）1080518

台北市長柯文哲（左）18日參訪美濃水蓮農家，學習水蓮清洗方式，被問到此行是否為大選暖身，他說是一趟休閒也是學習。中央社記者王淑芬攝 108年5月18日