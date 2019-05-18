韓指柯參選2020變驚悚片 朱立倫：觀眾會跑掉

高雄市長韓國瑜指台北市長柯文哲若參選2020會像好萊塢電影一樣的驚悚，前新北市長朱立倫18日表示，希望最後是家庭倫理大喜劇，不要變驚悚片，否則很多觀眾會跑掉。中央社記者王承中攝 108年5月18日

（中央社記者王承中台北18日電）高雄市長韓國瑜指台北市長柯文哲若參選2020會像好萊塢電影一樣的驚悚。前新北市長朱立倫今天表示，希望最後是家庭倫理大喜劇，不要變驚悚片，否則很多觀眾會跑掉。

韓國瑜昨天說，如果柯文哲2020選總統，「一定會像好萊塢電影一樣的驚悚」。柯文哲今天表示，好萊塢有各種影片，從侏羅紀公園到爆笑劇都有，他猜大家都還沒開始寫劇本。

爭取國民黨總統提名的朱立倫今天上午出席一場活動前，面對媒體詢問怎麼看韓國瑜的說法時笑著表示，希望最後是家庭倫理大喜劇，不要變驚悚片，很多觀眾會跑掉。

對於外界看好鴻海董事長郭台銘與前行政院長張善政合體「郭張配」，朱立倫表示，郭台銘可以選擇任何人當搭檔，但最後國民黨還是會推出一組候選人，到現在為止都只是個過程，張善政也是很優秀的人才，真的很希望張善政加入國民黨的大家庭。

媒體詢問，民進黨初選決定採用手機民調，而黨內總統初選參選人郭台銘、周錫瑋也有意跟進，朱立倫指出，還是由黨中央決定，但國民黨初選過程已紛紛擾擾幾個月，定案就定案，不要再吵了，否則支持者也是憂心忡忡，不管方式怎樣，公平、公正選出最強候選人。（編輯：黃國倫）1080518