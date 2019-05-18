韓國瑜願納入總統初選民調 吳敦義：很高興

（中央社記者王承中台北18日電）高雄市長韓國瑜表態願意納入國民黨總統初選民調，黨主席吳敦義今天表示，中常會已通過總統候選人提名特別辦法，很高興看到韓國瑜願意依照特別辦法的規定加入，這是好事情。

韓國瑜參選國民黨總統初選動向受矚目，他昨天接受新聞節目專訪表示，如果國民黨中央5人小組徵詢他，要把他納入初選民調，他會說Yes，I do。

吳敦義今天上午受訪表示，國民黨中常會已經在15日通過第15任總統副總統選舉總統候選人提名特別辦法，對於不管是主動、被動參加初選的人都歡迎，也很高興看到韓國瑜不管是主動、被動，願意依照特別辦法的規定，這當然是好事情。

有媒體詢問，若是韓國瑜早點講，是否初選問題就可以早點解決，吳敦義回應說，「這是你的看法，我尊重你的看法，我不能評論這個事情。」他說，特別辦法經中常會通過，只要依照特別辦法處理，就是合乎黨的規矩，他不能隨便批評或表示意見，就是按照特別辦法處理。

因應國家機密法新制涉密人員出境管制最長6年，總統府昨天發函給卸任總統、副總統等人員，調整管制期限；前總統馬英九、前副總統吳敦義若要登陸，必須再等2年。對此，吳敦義表示，蔡政府因人設事，不是很合理的修法，因為總統蔡英文本身的好惡偏見、因人設事做了這樣的處理，這是不公道的，違背民主法治國家的基本作法。

投入國民黨總統初選的前新北市長朱立倫稍早受訪表示，他一再強調國民黨要推出最強的人選、比好不比爛、團結一致，他一定努力讓自己變強，最近聽到太多人說朱立倫是最適合的。他說，最適合的不夠，要變最強的，他會努力加油。現在黨中央都還未徵詢，大家靜觀結果，說不定還有其他人。

朱立倫、吳敦義今天不約而同前往台北市濱江果菜市場出席一場活動，朱立倫是上午11時抵達，在致詞完後於11時30分許離開，吳敦義則是在中午12時抵達，兩人並未見到面。（編輯：楊玫寧）1080518