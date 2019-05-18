林錫耀：5月底不可能完成初選 端午後民調就算快

（中央社記者溫貴香台北18日電）前行政院長賴清德拋出須在5月底前完成初選才有民調納入手機的討論空間。代表蔡陣營參與協調的前行政院副院長林錫耀今天說，兩場電視政見發表會需要兩週時間，根本不可能。他質疑賴的聲明就是不承認昨天會議共識，擔心昨天會議共識會被翻案。

林錫耀認為，如果雙方陣營協調進度順利，依照時程推算，端午節（6月7日）以後那個星期，也許可以向中執會建議端午節之後進行民調，這樣速度已經很快。

民進黨昨天進行第二次總統初選事務性協調，民進黨秘書長羅文嘉會後宣布，將辦兩場電視政見會，一週辦一場；確定手機納入民調與採對比式民調，但手機民調占比與對比式民調的組合訂5月20日下午3時開會討論。

與賴清德同屬新系、久未公開露面的林錫耀昨天代表蔡總統陣營協商，他上午接受中央社專訪，說明昨天總統初選第二次協調會議內容，包括手機納入民調與民調是否採對比式民調、找誰對比。

首先討論手機納入民調，林錫耀說，台灣社會很多人家裡有電話不常接、不常用、也不一定在家，但有500萬人隨身帶著手機，手機絕對最具代表性且貼近民意，也表達可以接受完全採手機民調。

討論重點二：到底對比式或互比式民調。林錫耀認為，採用互比式民調等於讓國民黨也能決定民進黨的總統候選人這萬萬不可，建議採對比式民調。

至於找誰做對比民調，林錫耀表示，明年1月總統大選是三足鼎立，中國國民黨可能由高雄市長韓國瑜代表角逐、台北市長柯文哲已在籌組高雄後援會。

針對林俊憲主張先訂選務時程，林錫耀說，根據5月1日中常會決議第三點5月22日之前電視政見與民調完成協商，選務時程由5月22日中執會再決定。兩場電視政見發表會一週一場，總計要花兩週的時間，就不可能在5月底完成所有初選規劃，賴清德應該認清現實，就事論事。

林錫耀說，2018年縣市長初選提名，包括台南市長提名人黃偉哲、高雄市長提名人陳其邁都是初選產生，經過協調、過了兩個月後才做民調，「哪有5月22日做決定，一個星期其他通通要搞定，這是什麼心態，我也搞不懂。」

他表示，昨天協調會議，黨秘書長羅文嘉主持，後來黨主席卓榮泰也到了。賴清德昨天晚上在臉書發文表示「5月底完成初選，才有民調考慮納入一定比例手機的空間」聲明，就是不承認昨天會議共識。他擔心5月20日賴清德陣營代表是否出席第三協調會，若出席會議會不會進一步將昨天會議共識翻案。

林錫耀說，如果對自己有信心且禁得起民意檢驗，賴清德應展現高度與格局，不要用技術遊戲規則綁住或困住黨。（編輯：郭萍英）1080518