同婚牽動2020大選 綠委：效應遞減應持續對話

（中央社記者溫貴香台北18日電）同婚專法通過後是否牽動2020立委與總統大選，多位中南部綠委今天表示，多少會有影響，但效應遞減。他們也表示，對於同婚的誤解，黨內應勇於辯護與澄清，不要讓謠言滿天飛。

立法院昨天三讀通過「司法院釋字第748號解釋施行法」，確定同性伴侶在今年5月24日之後，可以向戶政單位辦理結婚登記，這項同婚專法讓台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。

投票過程，藍綠雖祭出甲級動員但仍有跑票情況，顯示此議題來自各方壓力甚大，擺盪在人權價值理念與選區壓力之間，難以抉擇。

來自屏東選區的民進黨立委鍾佳濱說，從地方LINE群組與臉書留言來看，反應還好，地方上的LINE群組也沒有看到太多的討論，在選區服務目前尚未接到任何有關同婚議題的討論。

至於同婚是否影響明年總統或立委選舉，鍾佳濱說，目前看不出來，感覺上媒體報導很大，但接觸的選民討論不多，有可能現在是波濤洶湧，5、6個月後就風平浪靜，未來影響如何尚待觀察。

民進黨立委林岱樺在「結婚登記」入法的關鍵條文投下反對票，她說，同婚專法通過後，她到選區跑攤，民眾一直幫她加油打氣，也有民眾詢問是否還有改變的可能性；對選舉的影響，她認為還好。

彰化選區的民進黨立委洪宗熠昨天表決「結婚登記」關鍵條文時缺席，他坦言，從昨天被罵到現在，被罵有兩部分，一部分是民進黨傳統支持者與年長者罵民進黨沒事搞這個，他就一直解釋、澄清；一部分是地方上的年輕人罵他逃避，因此他是雙面不討好。

選區在嘉義縣的立委蔡易餘形容同婚專法立法通過後，如同四處著火，他就要四處滅火。對於基層的批評，他認為有時候是因為誤解，經過溝通後，大家還是可以理解，但怕的是不敢辯護與溝通，因此，他採取只要聽到哪裡對同婚有不同意見就趕快去溝通，溝通後多半可以接受，票繼續支持他。

蔡易餘認為同婚專法一定會對2020大選有一定程度的影響，但投票行為很複雜，不一定全部都是同婚，是好多因素加在一起，當務之急應該盡速把錯誤的訊息造成的誤會或誤解，盡速解釋與澄清。比如說同婚與性解放是兩回事，專法不是鼓勵民眾進行性解放或暴露身體，是保障同性人權。

不具名的民進黨立委表示，一邊認為婚姻平權是正義、一邊是公投結果廣大民意，正義對抗民意，對立委而言，到底要聽民意還是決定正義，「我迷惘了」。（編輯：趙蔚蘭）1080518