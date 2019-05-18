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韓國瑜說Yes I do 王金平不認為時機晚

最新更新：2019/05/18 21:04
前立法院長王金平（前右2）18日參加彰化市金平之友會成立活動時，對於高雄市長韓國瑜表態若被徵詢願納入國民黨總統初選民調一事，他僅是笑著迴避記者訪問，未正面回應。（王金平競選團隊提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真　108年5月18日
前立法院長王金平（前右2）18日參加彰化市金平之友會成立活動時，對於高雄市長韓國瑜表態若被徵詢願納入國民黨總統初選民調一事，他僅是笑著迴避記者訪問，未正面回應。（王金平競選團隊提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真　108年5月18日

（中央社記者蕭博陽彰化縣18日電）前立法院長王金平今天參加「彰化市金平之友會」成立活動，對於高雄市長韓國瑜表態若被徵詢願納入國民黨總統初選民調，王金平笑著迴避記者提訪，但他不認為韓國瑜時機太晚。

韓國瑜昨天接受中天電視台「新聞深喉嚨」節目專訪，面對主持人問到，若國民黨黨中央5人小組來徵詢要把他納入黨內總統初選民調的意願，韓國瑜以新郎新娘把手放在聖經上作比喻；主持人接著問：「Yes會是你的選項嗎？」韓國瑜回應：「如果5人小組有來徵詢我的意見，我的答案會是Yes，I do。」

王金平下午出席「彰化市金平之友會」成立活動，媒體詢問對於韓國瑜「Yes，I do」看法，王金平以笑聲迴避。記者追問是否認為韓國瑜「愛呷假客氣」，王金平反問媒體：「那你們認為呢」，接著又說：「我沒有看法，要聽你們說法。」

媒體詢問王金平，是否覺得「韓國瑜宣布時機點會不會太晚？」王金平表示，應該不至於，提名辦法剛剛（意指日前）才公布。

國民黨中常會15日通過第15任總統副總統選舉總統候選人提名特別辦法、作業要點和時程，將以一次性全民調決勝負，不納入手機樣本，也未規劃辯論會，總統提名人選最慢7月16日出爐，7月28日全代會正式提名。（編輯：孫承武）1080518

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