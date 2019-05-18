助蔡總統拚初選 新系要角林錫耀盼全黨看大局

（中央社記者溫貴香台北18日電）與前行政院長賴清德同屬新系的前行政院副院長林錫耀，在總統初選之爭站在總統蔡英文這一方，他今天說，自己是一介平民，這次他願代表蔡陣營發言，是希望整個黨從大局來看。

林錫耀是行政院長蘇貞昌嫡系大將，也是新潮流的靈魂人物，擔任過民進黨秘書長、行政院副院長等職務，在黨內舉足輕重。

蔡總統陣營和賴清德陣營昨天舉行第二次協調，久未公開露面的林錫耀昨天代表蔡總統陣營協商，引起關注。他今天接受中央社專訪，除說明昨天協調會議狀況，並質疑賴的聲明就是不承認昨天會議共識，擔心協商共識會被翻案。

林錫耀說，他就是一介平民，了解他的人都知道如果他自己都不認同的事情，他不會出面，這次他願意代表蔡陣營發言，希望整個黨從大局來看。

儘管與賴清德同是新系要角，林錫耀說，從人情義理、責任政治的角度，賴清德曾經擔任蔡總統的行政院長，如果蔡總統真如賴清德所言不可能選得贏，賴清德的責任也占一半，賴清德堅持不退、初選到底，但不能「用一條繩子綁住黨、困住小英，只為自己要取得代表權」。

林錫耀表示，賴清德登記參選的正當性來自於無私，但他認為，如果賴清德宣布參選前，能與蔡總統見面表達基於什麼因素違背當初的承諾要參選2020，希望與總統來場君子之爭，以及競爭只是要公平、合理都願意配合，這樣外界對賴清德參選正當性的質疑會減少許多。

「如果還一直拿初選期程不能改，是不是凸顯格局的侷限」，林錫耀認為，賴清德思考的重點應該是贏得大選，希望大家坐下來講道理。（編輯：趙蔚蘭）1080518