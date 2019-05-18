倒戈挺同婚挨批 立委陳宜民：我可以不做第二任

7名藍委倒戈挺同婚，網路流傳用選票下架跑票立委文宣。對於是否擔心影響初選民調，國民黨立委陳宜民表示：「我可以不做第二任。」（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北18日電）7名藍委倒戈挺同婚，網路流傳用選票下架跑票立委文宣。國民黨立委陳宜民表示，他是基於人權等專業考量投下同意票；對於是否擔心影響初選民調，陳宜民表示：「我可以不做第二任。」

立法院昨天三讀通過同婚專法，國民黨立委蔣萬安、李彥秀、許淑華、柯志恩、陳宜民、林奕華、許毓仁等人不顧國民黨立法院黨團不支持政院版草案的立場，投下贊成票。根據聯合報今天報導指出，藍營群組流傳「誰投同婚票，立委就換掉」的文宣，要求用明年的立委選票「下架」這次跑票的立委。

目前正在進行國民黨內立委初選民調的陳宜民告訴中央社記者，婚姻是基本人權，在不影響既有婚姻樣態的條件下並在大法官釋憲的法理基礎上，立專法是目前最大的公約數，去年的公投也有同樣的決議。且同志婚姻有助於單一性伴侶的社會支持，也會減少性傳染病的蔓延。他是基於人權、醫學與公衛專業考量下，投下同意票。

對於是否會擔心影響到初選民調，他說：「我可以不做第二任。」他知道，民調關鍵期模糊帶過，也許是最安全的作法，但他不想被政治影響而做出後悔的決定。他個人勝負為輕，人權和良心才是他的堅持、也是他從政初衷。

國民黨立委李彥秀受訪表示，的確有很大不同的聲音，也有很多質疑，但只能繼續溝通，繼續讓大家看到自己在立法院、地方服務上各方面的努力。她希望留給國民黨有機會跟下個世代的溝通機會，民進黨的版本，有很多問題不周全，也會衍生後續的問題，所以不願意幫民進黨版本背書，在條文權力規範部分，都不出席投票表示抗議。

李彥秀說，在關鍵條文部分，不論藍委這幾票怎麼投，民進黨版本的法案還是會過，但是支持國民黨的年輕人還有同志，已經在同儕間有很大的壓力。她也在臉書上收到很多支持國民黨年輕朋友的聲音，希望國民黨有不一樣的聲音。年輕人對於國民黨的支持已經越來越少，希望這一次痛苦的決定，可以讓本來對國民黨有偏見的年輕人，知道國民黨可以更包容，更理解不同價值觀。（編輯：黃國倫）1080518