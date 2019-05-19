張善政新書分享會 與韓國瑜互祝心想事成

前行政院長張善政（左）19日在高雄舉行「做事的人」新書分享會，高雄市長韓國瑜（右）到場致賀，兩人互相祝福「心想事成」。中央社記者陳朝福攝 108年5月19日

（中央社記者陳朝福高雄19日電）前行政院長張善政今天在高雄舉辦「做事的人」新書分享會，高雄市長韓國瑜到場致賀，兩人互相祝福「心想事成」。

這場名為「理科善政」的斜槓、創意、探索人生「做事的人」高雄新書分享會，在高雄市立圖書館總館舉行，吸引書迷參加。

張善政與韓國瑜一同接受媒體聯訪，對於媒體提問總統大選「韓張配」或與鴻海董事長郭台銘的「郭張配」相關問題，張善政說，在國民黨初選期間不會表態，否則會被指介入國民黨初選，但他要強調的是，不管自己能否當選，很期待國家領導人有企業的經驗，且是成功的經驗。

張善政也表示，現在出來要選的人，不是因為任期到了要找下一任工作，而是大家的期待非常高，他認為韓國瑜符合這些條件，在他心目中是非常理想的人選，即使未來兩人競爭，也要祝韓國瑜心想事成。

對於「韓張配」或「郭張配」，韓國瑜則表示，現在都不在考量內，今天是新書分享會。

至於因應國家機密法新制，涉密人員出境管制最長6年議題，韓國瑜表示，不管延長幾年或終生，台灣2300萬人要看到自己的民主價值，是要走害怕恐懼的路，或者快樂信心的路。他希望台灣對外要大開大合，設障礙圍牆不是兩岸交流的好方法。（編輯：唐聲揚）1080519