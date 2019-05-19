朱立倫：曾要求台電承諾新北非核廢最終處置場

表態投入國民黨總統初選的前新北市長朱立倫19日出席核廢料議題工作坊，他表示，任內並沒有「卡住」乾式貯存，而是要求台電按照水保計畫圖施工，並載明核廢料的去處，也要求承諾新北市不是核廢料的最終處置場域。中央社記者張皓安攝 108年5月19日

（中央社記者游凱翔台北19日電）針對核電議題，前新北市長朱立倫今天表示，他任內並沒有「卡住」乾式貯存，而是要求台電按照水保計畫圖施工，並載明核廢料的去處，也要求承諾新北市不是核廢料的最終處置場。

表態參加國民黨總統初選的前新北市長朱立倫，下午參加由以核養綠公投小組舉辦的核廢料議題工作坊，並在事後接受媒體訪問。

朱立倫表示，絕大部分的台灣人都是理性面對核能，而台灣用了幾十年的核電是事實，但對於核廢料問題卻沒有認真去面對。他說，他當新北市長期間並沒有「卡住」乾式貯存，而是要求台灣電力公司按照水土保持計畫圖施工，並載明核廢料的去處。

朱立倫也指出，當時台電給新北市府的報告中，核廢料儲存點的欄位是空白的，最後在新北市的要求下，台電才承諾新北不是核廢料的最終處置場域。

朱立倫認為，台灣對核廢料的問題一定要積極處理，有了這個態度，對於核電廠的所在地新北市、屏東市才能公平。他也相信，現在所談的核廢料暫存都可以解決，但對於最終處置的方式一定要拿出積極的態度。

朱立倫最後表示，若他當選總統，一定會將最真實的數據告訴民眾，不管擁核、反核，他都要告訴大家可行機率的評估結果，若彼此不信任，台灣能源問題永遠是政治問題，但能源問題應該是專業的經濟問題才對。

朱立倫會後受訪時，有媒體詢問，距離初選時程越來越接近，有無想過如何提高聲量。他回應，大部分的朋友都說他是最適合的人選，而他也會努力變成最強的人選，而大家認為他的聲量還需要加油，這部分確實得更努力。（編輯：鄭雪文）1080519