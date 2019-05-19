卓榮泰：若協調不如預期 只能將黨版規劃送議決

（中央社記者葉素萍台北19日電）民主進步黨主席卓榮泰今天說，如果協調未能如預期，黨中央只能備妥5月1日通過的選務工作日程報告案送請中執會決議，公平公正辦理總統提名初選。

前行政院長賴清德挑戰總統蔡英文連任之路，民進黨17日邀請蔡賴代表進行第二次總統初選事務性協調，當天羅文嘉會後宣讀3點結論，兩場電視政見發表會一週一場，總計兩週時間；確定手機納入民調與採對比式民調，但手機民調占比與對比式民調的組合訂5月20日下午3時開會討論。

不過，賴清德17日晚間在臉書發表聲明指出，針對民進黨17日召開協商，黨中央會後記者會說明恐生誤會，賴清德表示，協商的前提是應依黨中央之前提出在5月底前完成初選的期程規劃，在這種狀況下，民調方式是否採用對比或納入一定比例手機才是可以討論的。

民進黨秘書長羅文嘉今天說，蔡賴代表17日協調時，雙方同意若針對民調方式有共識時，可以考慮接受在6月10日到6月14日這週進行初選民調；這是配套處理，初步共識，仍需最後確認。

卓榮泰晚間透過臉書貼文指出，5月1日中常會中所作的結論其中一項：「5月27日（一）至5月31日（五）執行總統初選民意調查」，因此目前黨中央唯有的時程就是在5月底完成初選民調，若退一步來說，未來雙邊未能達成新的協調結果，黨中央就以該時程進行規劃。

卓榮泰說，賴陣營提到應該在5月底完成民調，是基於黨中央於5月1日提出的報告案，其中規劃的民調完成時間確實是在5月底，因此賴陣營所說的並沒有錯。

卓榮泰表示，蔡陣營所謂6月10日至14日進行民調，是基於雙方未來就政見會、對比方式及手機納入民調比例等事項共識，詳實推算進行時程而同意於該時段進行民調，因此蔡陣營所說的並沒有錯。

卓榮泰指出，羅文嘉所表達的是，5月17日雙方就民調時程、對比方式、手機納入民調比例應保留討論，並配套處理，不能逕予分割的前提下，暫訂民調時間為6月10日至14日，所說的當然也沒有錯。

卓榮泰說，雙方是基於規劃基礎及未來協調期保有不同的表達方式，並無任何錯誤，也不希望造成外界誤解。

他說，大家引頸期盼協調工作每天持續地進行，近兩次的協調會議雙方都展現了十足的誠意，「我們都期待能在5月22日中執會前有更多的進展」，若是協調未能如預期，黨中央只能備妥5月1日通過的選務工作日程報告案送請決議，公平公正辦理總統提名初選。（編輯：蘇志宗）1080519