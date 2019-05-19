特戰首名女連長 帶領官兵團進團出完成鑑測

（中央社記者游凱翔台北19日電）陸軍特戰指揮部特5營日前完成基地鑑測，其中特2連更在首名女連長許睿涵上尉帶領下，官兵「團進團出」完成考驗；她說，女性幹部在特戰有別男生，能帶來正面的影響與刺激。

軍事新聞通訊社今天報導，畢業於陸軍官校民國103年班電機系的許睿涵，軍校畢業前的體能上並不出眾，直到畢業任官後再次返回大武營，才真正認知到自己必須擔負起「特戰官兵」的頭銜，帶領弟兄姐妹們完成各項不可能的任務。

而陸軍特戰指揮部特5營日前完成基地鑑測，其中特2連更在許睿涵的帶領下，全體官兵「團進團出」完成各項考驗，展現旺盛企圖心與高昂戰志；同時，許睿涵也是首名擔任特戰連連長的女性軍官幹部。

「全連一起進訓，就要所有人一起走出來。」許睿涵表示，特2連雖然在成績表現上並非最優秀的單位，人員大多由年輕官兵組成，但這群勇士不分你我，在資深人員協助與幹部領導下，互助合作達成任務，充分呼應了特戰部隊「忠義驃悍」的軍風。

許睿涵說，特戰部隊的任務性質有別於其他軍種，官兵都是通過傘訓的合格特戰人員，才有機會加入特戰這個大家庭，在高素質的團隊要取得資深士官幹部與弟兄認同需要花費更多心思，身為單位中唯一女性，同時擔任軍官的角色，如何與部隊相處是軍旅生涯的一大課題。

許睿涵表示，在一次戰備訓練週的課程中，全連要負重行軍至乳姑山（約10公里路程），當時擔任副連長的她，在休息途中聽到弟兄說，「看到副連長還在走，覺得好像自己沒有資格喊累。」也因此，她認知到女性幹部在特戰部隊有別於男生，能帶給連隊正面的影響與刺激，也因為如此，無論再辛苦，她都會選擇堅持下去，帶領所有人一起完成任務。（編輯：蘇志宗）1080519