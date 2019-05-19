獨家／WHA開幕前夕 14友邦向世衛提案挺台[影]

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦19日專電）第72屆世界衛生大會（WHA）明天即將揭幕，世界衛生組織（WHO）今天公告，已收到14個國家提案，要求將「邀請台灣作為觀察員參加WHA」列入議程，17個友邦中瓜地馬拉及尼加拉瓜並未提案。

WHA大會明天上午將開幕，開幕式後將召開總務委員會審議這項補充議程。

根據公告，貝里斯、吐瓦魯、諾魯、史瓦帝尼、吉里巴斯、馬紹爾群島、帛琉、聖克里斯多福及尼維斯、宏都拉斯、巴拉圭、索羅門群島、海地、聖文森與聖露西亞等14國提交的建議，要求將「邀請台灣作為觀察員參加世界衛生大會」一項補充議程項目列入議程。

2017年有11友邦發動提案，去年挺台力度增加為15友邦，但去年參與提案的布吉納法索與薩爾瓦多已經斷交。目前中華民國有17個邦交國，其中今年有14友邦挺台，瓜地馬拉及尼加拉瓜並未提案，另一邦交國教廷則因是觀察員而未參與提案。

然而，WHO仍在公告附註中強調，這項提案的標題以原文印發，並不代表世衛組織秘書處對任何國家、領地或地區或其當局的合法地位有任何意見，並強調用詞與世界衛生組織的用語並不一致。（編輯：林治平）1080519

世界衛生組織19日在聯合國歐洲總部前廣場舉辦Walk the Talk健走活動，世衛宣達團經過著名的三腳椅廣場，表達台灣不應該被排除在世界衛生大會（WHA）外的訴求。中央社記者戴雅真日內瓦攝 108年5月19日