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首頁 / 政治

總統蔡英文執政滿3年 朱立倫：民眾關心拚經濟

最新更新：2019/05/20 14:36
前新北市長朱立倫（圖）20日表示，總統蔡英文執政滿3年全力拚政治，但民眾最關心的是拚經濟。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年5月20日
前新北市長朱立倫（圖）20日表示，總統蔡英文執政滿3年全力拚政治，但民眾最關心的是拚經濟。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年5月20日

（中央社記者吳睿騏桃園20日電）前新北市長朱立倫今天表示，總統蔡英文執政滿3年全力拚政治，但民眾最關心的是拚經濟。朱立倫也認為，高雄市長韓國瑜是國民黨重要的資產。

朱立倫20日上午到桃園市一家廣播電台錄製節目，下節目後，他對於記者詢問蔡總統執政的評分表示，3年來，大家感受蔡總統全力拚政治，但民眾最關心的是拚經濟、兩岸更和平、日子過更好。

朱立倫說，最近台灣經濟跌落谷底，上季還創下11季以來最低的經濟成長率。尤其觀光經濟不斷下滑，這是政府要努力改進的，蔡總統的任期還有1年，做得不好全民都受害。

對於媒體詢問，韓國瑜日前表示，若國民黨中央5人小組徵詢，要把他納入初選民調，他會說Yes,I do。對此，朱立倫指出，國民黨有更強、更多好的候選人願參加黨內總統初選相當歡迎，高雄市長韓國瑜是最接地氣的市長，也是國民黨重要資產。

媒體又問，同婚專法投票時，有幾位黨籍立委跑票，有人提議要懲處。朱立倫指出，國民黨主席吳敦義曾說過，不會有懲處。

對於前正副總統馬英九與吳敦義再度遭到境管。朱立倫說，政府在境管即將結束前決定延長2年，對兩人是羞辱式的作法，相當沒有道理。（編輯：方沛清）‭1080‬520

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