蔡總統執政3週年 鄭文燦：合作才有勝選可能

總統蔡英文執政滿3年，根據媒體民調顯示，蔡總統聲望從107年九合一大選至今逐步攀升，桃園市長鄭文燦（圖）20日表示，在三強鼎立的狀況下，蔡賴仍需合作才有勝選的可能。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年5月20日

（中央社記者吳睿騏桃園20日電）總統蔡英文執政滿3年，根據媒體民調顯示，蔡總統聲望從去年九合一大選至今逐步攀升，桃園市長鄭文燦今天也再度呼籲，在三強鼎立的狀況下，蔡賴仍需合作才有勝選的可能。

蔡總統執政滿3年，根據聯合報的最新民調顯示，蔡總統的聲望，從去年九合一大選至今，由20%上升到34%，不滿意比率則由63%降到50%。

鄭文燦受訪表示，民調的滿意數字代表施政績效，雖不能當成唯一標準，但相信是重要的參考指標，這也代表民眾對這段時間的執政是有感的。希望執政團隊，對的事情要細緻去完成，錯誤或是有缺點的政策，也要迅速改正。

鄭文燦表示，根據聯合報的數字顯示，這段時間總統民調有「韓下柯上」的趨勢，鴻海集團董事長郭台銘也慢慢展現後勁，這代表藍綠兩黨都有不同變化，但對於蔡、賴兩個陣營來講，一定要體認到「三腳督 」（三強鼎立）的情況，蔡賴仍需合作才有勝選的可能。

對於記者詢問，黨內總統民調是否會加入手機民調，鄭文燦則說，民進黨中執會22日會決定。（編輯：陳清芳）‭1080‬520