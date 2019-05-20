蔡總統倡台灣博覽會 府：展現綜合國力

（中央社記者葉素萍、潘姿羽台北20日電）總統府發言人張惇涵今天說，總統蔡英文提台灣博覽會最主要目的是展現「中華民國台灣作為一個國家，在過去這些年來累積的卓越成就，也要讓全世界來當台灣的客戶。」

總統蔡英文今天表示，因為美中貿易戰，MIT（台灣製造）重新成為熱門關鍵字。希望下一任期能舉辦一場「台灣博覽會」，讓全世界都看到MIT upgrade（台灣製造升級）帶來的綜合國力。

總統府發言人張惇涵稍後說明指出，台灣在民進黨執政下，完成多項過去無力或是執政者不願意做的國家與社會的結構轉型。當台灣在國際社會上，已經成為不可或缺的可靠夥伴同時，這場台灣博覽會就是一場民進黨8年執政總目標的呈現，也是國際社會對於無論在文化、科技、產業及各面向等等未來生活模式的最好示範，也會成為台灣推動招商、觀光、人才與國際交流的關鍵平台。

他表示，在蔡總統下一個任期結束前的台灣，兩階段的前瞻基礎建設已經完成，台灣的城鄉面貌、基礎建設將整體提升；而透過5加2帶動的產業升級與轉型，更將讓台灣從MIT更進階為MIT upgrade；台灣能源轉型也即將完成，屆時包括潛艦國造、國機國造的國防自主工程也接續完成而進入全新階段；而從幼托到長照2.0普及，加上社會住宅與都市更新的大規模進展，也將讓台灣人的生活品質與社會的公平正義產生劃時代改變。

張惇涵指出，台灣過去舉辦過農業博覽會、綠色博覽會、花卉博覽會，近期剛結束的台灣文博會更受到好評，證明台灣在舉辦博覽會性質的活動已有類似經驗。

他說，台灣在社會各個面向都有許多值得推廣到世界的成果，總統所倡議的「台灣博覽會」就是要具體呈現民進黨8年執政總目標並且展現台灣的綜合國力，也讓世界看到台灣的轉變以及這樣的台灣正示範著人類最好的生產和生活的未來。

張惇涵說，過去多年，從過去的反攻大陸到現在的擔心大陸反攻，國民黨執政下的台灣一直缺乏國家發展總體目標，國民自信心也逐漸流失。總統宣示的「台灣博覽會」將讓台灣人大聲說出「我台灣，我驕傲」，跟展現台灣整體實力的機會。這不同於中國上海的世博會，描述了很多美好，中國的國民卻無法享受得到。

他表示，台灣博覽會要呈現的不只是進步的台灣，更要讓世界感受到台灣的多元魅力、經濟實力、人權價值以及民主生活。

另外，經濟部指出，台灣產業轉型升級的成果各界有目共睹，經濟部長期接觸產業界，會協助規劃，將產業發展的成果向國人與國際展示。

經濟部次長曾文生表示，台灣有各種政策推動生產自動化、智慧化，如今的科技應用已經可以改善許多生產與生活方式，這些都是現在進行式；經濟部長期以來在舉辦會展、協助產業發展以及讓外界知道台灣經濟與產業實力，投入相當多心力，對於台灣博覽會也會預作準備。（編輯：謝佳珍）1080520