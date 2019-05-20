蔡營盼與柯文哲韓國瑜民調 賴營批控制遊戲規則

民進黨總統初選20日進行第三次事務協調，總統蔡英文陣營代表林錫耀主張，目前國民黨最強的韓國瑜、台北市長柯文哲，分別與民進黨兩位黨內競爭者做對比，透過三人對比的民調可以產生最適當人選。中央社記者葉素萍攝 108年5月20日

（中央社記者葉素萍台北20日電）民進黨總統初選今天進行第3次事務協調，總統蔡英文陣營代表林錫耀主張，蔡賴分別與國民黨最強的韓國瑜、台北市長柯文哲對比；賴清德陣營的林俊憲反批，有人控制遊戲規則。

前行政院長賴清德、總統蔡英文投入民進黨總統初選，民進黨中央今天邀集雙方代表進行事務協調。

蔡陣營代表林錫耀今天會前受訪指出，他在17日的第二次協商就提出，手機如果是覆蓋率比較大、比較準的民調，理論上應該就是以百分百手機為準，如果家戶電話覆蓋率比較少，「比較不準的民調要來跟比較準的民調來平均，理論上這是沒有必要的」。

不過，林錫耀說，「這部分大家可以繼續談」，今天大家可以進一步從專業角度談出各種結果。

林錫耀表示，上週協調，賴清德代表一再強調時程要先訂，再談民調對比對象，但他的邏輯是，民調怎麼做大家要先談好，這樣時程才是可以執行、有意義的；如果民調談好共識，可以共同向中執會建議雙方同意的時程是端午節以後的那週，因為做民調可能要4、5天，所以端午節後就可以進行，但這個前提是要有共識、對比對象要有共識。

林錫耀認為，黨的目標應該放在明年1月11日，才有意義；明年選戰戰場狀況要先設定清楚，這就牽涉民調對比要找誰；柯文哲雖然沒有宣布，但是這幾天柯在高雄見面會、後援會、俱樂部一場一場接著跑，「你認為柯P不會選嗎？」

林錫耀指出，既然是可能的對象，除了國民黨之外，就不能忽略柯文哲也是未來對手之一，所以，蔡陣營主張，目前國民黨最強的高雄市長韓國瑜、柯文哲，分別與民進黨兩位黨內競爭者做對比，透過三人對比的民調可以產生最適當人選。

林錫耀透露，上週他提出三人對比的主張，不過，賴清德代表說柯文哲又沒宣布；他開玩笑說「那要不要等柯文哲宣布呢？反正也不急嘛」，國民黨7月才產生、等柯文哲宣布，反正離1月11日還很長，大家等等看也不壞，「畢竟我們做一個執政黨，居然急著要把自己人選推上檯面，當對手的箭靶，好像也沒什麼必要啊」。

林錫耀說，他這樣跟賴清德代表開玩笑，對方聽了後也覺得有一定道理，答應要對比，「這點難得啦！沒有堅持用互比，因為用互比很荒唐，到最後民進黨候選人是國民黨在決定的」，大家對於對比是兩人或三人有不同看法，下午繼續協調。

賴清德陣營代表林俊憲會前受訪則指出，民進黨遊戲規則寫得非常清楚，「就是跟主要政黨來比較」，民進黨今天初選最大問題是，「兩人在比賽，其中一個人控制了遊戲規則」。

林俊憲說，上次協調時，對方代表提議百分百手機民調，這顯然不合理、強人所難，「我們沒有辦法接受」，希望今天可以談出一個結果，讓基層不再憂慮、讓民進黨對於黨員、社會負起責任。

林俊憲表示，如果今天沒共識，辯論會可以一週辦兩場或變為一場，就是回到5月1日中常會交付的任務，當時是說，兩邊協商若無法有共識就回到5月1日黨的報告案。

民進黨主席卓榮泰今天會前受訪指出，如果無法達成共識，後天還是要有一個案送中執會，現在就是5月1日的報告案，依報告案內容與雙方協調；若雙方同意就照那內容；若雙方不同意有新的協調結果，那就照新的協調結果；如果也沒有，就照那個報告案送中執會決議。

卓榮泰表示，中執會是合議制，相信所有中執委都有初步認識，應該盡快把時程訂下來，希望盡快訂一個合理的時程，這個合理時程是雙方能接受、黨中央也能執行。（編輯：黃國倫）1080520