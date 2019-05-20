陪賴清德屏東行 潘孟安：不涉總統初選

（中央社記者郭芷瑄屏東縣20日電）前行政院長賴清德今天參加屏東社區公共托育家園揭牌，屏東縣長潘孟安答媒體問18日總統蔡英文屏東行程為何沒出席時說，他不涉入黨內初選，初選人選出來後，當全力以赴支持。

屏東市華正路的屏東縣第一家社區公共托育家園上午揭幕，賴清德出席，接著到來義鄉參觀原民鄉的老幼共學。

媒體詢問潘孟安18日沒陪蔡總統屏東行程，今天卻陪賴清德，潘孟安說，早知道今天狀況會被「見縫插針」，所以要解釋清楚，他18日參加鵝鑾鼻長照中心及恆春國小動工典禮的公務行程10天前就排定，17日晚他才接到總統要到屏東的通知，且總統18日行程在立委莊瑞雄的選區，因此由莊瑞雄安排。

潘孟安說，他不涉入總統大選黨內初選，未來誰出線誰就代表民進黨候選人，他自當全力支持，過去屏東很多公共建設蔡總統、賴清德和行政院長蘇貞昌都支持，他本著「吃人一口，還人一斗」基本原則，初選過程不管誰來都待之以禮，公共托幼是在賴清德時推動，做為地主他歡迎賴清德來恭逢盛會。

賴清德致詞說，他在行政院長任內看到台灣人口少化危機，每年出生人數都在減少，這個趨勢若不變，大概在民國115年人口就不再增加，到139年台灣總人口數會少於2000萬人，因此他在行政院推出「生生不息政策」，希望幫助地方政府解決人口問題。

賴清德表示，為降低家庭負擔，他推動稅制改革時也提高扣除額，4口之家、2個孩子5歲以下、年收入123萬元以下也不用繳稅，可嘉惠542萬個家庭，讓年輕夫婦更有意願生產，讓台灣人口少化可以解決。

賴清德接著拜訪來義鄉部落老幼共學關懷據點，發揮醫師本業專長，幫高齡長者測量血壓、體溫，並與長者們共享午餐；穿上部落族人送的勇士服及項鍊，賴清德說，他會更堅定贏得大選。

賴清德與部落耆老及民代以排灣族連杯共飲小米酒，也與潘孟安喝上一杯，由於「連杯」在排灣族文化象徵部落結盟，記者問賴清德頻下屏東是否爭取潘孟安支持，賴清德笑說「他本來就支持我」。（編輯：翁翠萍）1080520

前行政院長賴清德（坐者左3）20日參加屏東第一家社區公共托育家園揭牌，並欣賞幼童表演。中央社記者郭芷瑄攝 108年5月20日