蔡總統執政3週年 蘇嘉全：台美關係密切友好

立法院長蘇嘉全（右）20日在立法院會見美國「民主黨州主席協會」印第安納州主席鄒迪（John Zody）（左）時指出，總統蔡英文就職滿3週年，這3年來在蔡總統執政下，相信絕對是台美之間各項互動、合作最密切友好的一段時間。（立法院提供）中央社記者范正祥傳真 108年5月20日

（中央社記者范正祥台北20日電）立法院長蘇嘉全今天會見美國「民主黨州主席協會」印第安納州主席鄒迪（John Zody）時表示，這3年來在蔡總統執政下，相信絕對是台美之間各項互動、合作最密切友好的一段時間。

鄒迪一行前往立法院會見蘇嘉全時，包括立法院秘書長林志嘉、立法院「台美國會議員聯誼會」副會長尤美女及民進黨立委余宛如、何志偉在內等人在場陪同。

蘇嘉全致詞時指出，今天剛好是總統蔡英文就職滿3週年，他說，台灣人民雖然面對中國強勢的打壓及軍事威脅，但是台灣人民會堅決保護這塊土地，並與國際愛好自由、民主、人權等價值的國家一起合作。

蘇嘉全也特別感謝民主黨，在國際社會給予台灣強而有力的支持，包括全國委員會在2016年推動黨綱納入友台文字，州主席協會也在今年2月份的冬季會議中，通過紀念「台灣關係法」（Taiwan Relations Act）立法40週年的友台決議案。

蘇嘉全提到，就在訪賓來訪之際，第72屆世界衛生大會（WHA）正在日內瓦召開，台灣已經是連續第3年被排除在會議之外，足見中國打壓台灣國際空間的力道與日俱增，不但破壞兩岸關係，也罔顧普世人權。

鄒迪表示，台美交流相當重要，透過頻繁交流可以讓彼此關係更上層樓。（編輯：黃國倫）1080520