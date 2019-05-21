更多編輯台推薦新聞：
安謀技術無所不在 華為遭切斷供應恐如截肢
產經

安謀技術無所不在 華為遭切斷供應恐如截肢

作家陳雪早餐人結婚：登記只要3分鐘 同志走了幾10年
生活

作家陳雪早餐人結婚：登記只要3分鐘 同志走了幾10年

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

日本人電扶梯站單邊習慣改不掉 學者揭原因
國際

日本人電扶梯站單邊習慣改不掉 學者揭原因

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
新聞專題
國民黨總統初選
國民黨黨務人士8日表示，國民黨總統初選規劃將高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘等6人納入全民調，且不經領表、登記程序，只要有繳交選務作業費即表示參選。黨務人士13日也說，初選並無納入手機樣本的規劃，初選民調將針對住宅電話進行「戶中抽樣」。
國民黨總統初選
新聞專題
國民黨總統初選1/14

國民黨總統初選民調 規劃納入柯文哲進行對比

最新更新：2019/05/21 22:15
國民黨總統初選民調規劃在對比式題型中，除了民進黨，也會將台北市長柯文哲納入。（中央社檔案照片）
國民黨總統初選民調規劃在對比式題型中，除了民進黨，也會將台北市長柯文哲納入。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北21日電）國民黨總統初選啟動徵詢作業，將由兩位副主席曾永權與郝龍斌至少一位帶隊，與6位有意參選者進行初選規則說明。7月的初選全民調，國民黨規劃在對比式題型納入台北市長柯文哲。

柯文哲目前仍未鬆口是否投入2020總統大選，但國民黨黨務人士認為，從理性選擇的角度來看，柯文哲或是高雄市長韓國瑜在明年總統大選都沒有缺席的理由。

因此，黨務人士說，國民黨總統初選民調規劃在對比式題型中，除了民進黨，也會將柯文哲納入。

國民黨總統初選排定7月5日至15日之間進行民調，由參加初選者選定5家民調公司，並抽樣3000份以上家戶電話樣本執行，而民調的計算方式則是政黨對比占85%、黨內互比占15%。

黨務人士表示，由於國民黨內有6人可能參選，人數較多，估計在黨內互比的差距不會太大，在對比的部分才是黨內初選勝出關鍵。

國民黨近日也啟動徵詢作業，黨務人士說，中央提名協調小組已與6位有意參選者聯繫，請他們安排時間，讓提名小組親自說明初選規則、時程以及選務費用規定。

至於拜會形式、地點以及是否要公開等細節，黨務人士說，尊重有意參選者的意願；拜會6位可能參選者由兩位副主席曾永權、郝龍斌其中一位帶隊，顯示黨中央的誠意。

黨務人士指出，徵詢僅是程序性過程，有意參選者在6月10日公布參選初選名單前繳清選務作業費500萬元，即代表參選。

國民黨內目前表態參選者為高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平、前台北縣長周錫瑋以及孫文學校總校長張亞中等6人。

國民黨將在6月10日公布參加初選者名單，並在6月23日至7月4日間舉辦國政願景電視發表會，7月5日至15日執行全民調，民調執行完成後隔日公布結果，7月17日將總統提名名單報請中常會核備，並在7月28日全代會正式提名。（編輯：林淑媛/謝佳珍）1080521

延伸閱讀
藍通過總統提名辦法為韓郭解套 全民調不辯論朱立倫：若國民黨分裂 選民會轉支持柯文哲決戰中執會 蔡營提手機民調賴營堅持市話
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報