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同婚專法 王金平：往前看盼社會祥和

最新更新：2019/05/21 17:01
中崙高中101班學生21日參訪立法院，與前立法院王金平（前排右2）座談，有學生詢問王金平對同婚專法看法。王金平表示，往前看，不回頭看，希望社會祥和，不要再為這問題爭吵；希望每個人都能獲得真正的幸福。中央社記者范正祥攝 108年5月21日
中崙高中101班學生21日參訪立法院，與前立法院王金平（前排右2）座談，有學生詢問王金平對同婚專法看法。王金平表示，往前看，不回頭看，希望社會祥和，不要再為這問題爭吵；希望每個人都能獲得真正的幸福。中央社記者范正祥攝 108年5月21日

（中央社記者范正祥台北21日電）立法院院會17日三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法；前立法院長王金平今天在立法院被參訪學生問及看法時表示，要往前看，不回頭看，希望社會祥和，不要再為這問題爭吵。

中崙高中101班學生今天參訪立法院，在與王金平座談時，學生們踴躍提問，涵蓋民主法治、台灣外交、總統大選等議題，也詢問王金平對同婚專法看法。

王金平指出，同婚專法引起社會很大爭議，正反兩方嚴重對立，最後立法院院會以表決處理此案，案子是依照民進黨立法院黨團所提的行政院版修正案通過。

他說，同婚專法已經通過，大家要往前看，社會不能再有對立。雖然難免還是會有一些爭議，未來還是必須要互相包容、理性溝通、互相理解，達成社會和諧新局，「希望每個人都能獲得快樂，每個人都能獲得祝福，獲得真正的幸福。」（編輯：李信寬）1080521

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