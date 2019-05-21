誰代表民進黨參選總統 賴清德：人民決定

前行政院長賴清德（前右2）21日參訪新竹縣寶山鄉新城風糖休閒園區，對於民進黨總統初選問題，他受訪時表示，應該由人民決定，由誰代表黨參選總統。中央社記者郭宣彣攝 108年5月21日

（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）前行政院長賴清德今天參訪新竹縣，針對民進黨初選問題，他表示，團結並非一加一大於多少，不是兩個人或政黨的事，而是要與社會共同合作，由人民決定，由誰代表黨參選總統。

賴清德表示，對於部分傳言指出黨內在制定總統初選辦法前，有問他是否參選。賴清德澄清，這是謠言、不實攻擊，因此，今天受訪還原事實，若還有人質疑，請具體公布誰來問？地點在哪裡？

他說，況且總統稍早發言證實，3月8日兩人有見面，但席間並沒有問到要不要選總統的問題，請大家不要再用惡意、錯誤的訊息攻擊。

「團結要真的團結」賴清德表示，民進黨辦理總統初選，須公平、公正、公開進行，無論由誰勝出，都會坦然接受、且全力支持，這才是真正團結的意思。

賴清德表示，他登記總統初選前，民進黨的相關初選辦法已公告，包括初選時間和形式，現在初選已進行至一半，確切日程遙遙無期，這次初選也是民進黨有史以來最久的一次。

「要乾淨贏得初選，才能贏得社會的支持。」賴清德說，初選的辦法，應要按照遊戲規則，若是更改辦法贏得初選，未來要想在大選贏得勝利，將有困難。

現場有媒體問，納入手機民調的比例高低、及是否納入台北市長柯文哲等問題，協調有沒有任何結果？賴清德指出，協調無新的共識，就按照原本的辦法。

賴清德表示，原本的初選辦法已公告，理應按照原來的初選辦法進行，基於黨的和諧與未來的團結，若有合理的建議，他願意持開放態度討論，但經過2次協調會，並沒有新共識，自然要回到原來的辦法實施。

賴清德今天參訪寶山鄉新城風糖休閒園區，肯定新城風糖公司的社會企業模式，包含營造老人關據點、樂齡學習中心、共餐等服務，盡力回饋社區。隨後，他到新埔鎮義民廟參拜，他說，雖初選困難重重，但期許自己能發揮客家人硬頸精神，順利通過初選。（編輯：屈享平）1080521

前行政院長賴清德（中）21日走訪新竹縣，參訪寶山鄉新城風糖休閒園區，肯定新城風糖公司的社會企業模式，並體驗現榨甘蔗汁。中央社記者郭宣彣攝 108年5月21日