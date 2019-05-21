卓榮泰深夜PO文　初選期程22日做關鍵決定

（中央社台北21日電）民進黨中執會明天討論總統初選期程，黨主席卓榮泰今天表示，日前最後協調癥結在於「民調日期、對比方式、手機納入比例」三合一配套問題；協調若無結果，民調辦法可否變動，這些最後最大的難處，明天的會議必須做出關鍵決定。

民進黨總統初選期程，總統蔡英文陣營主張手機納入民調、採對比式民調且加入台北市長柯文哲、民調時間6月10日至14日；前行政院長賴清德陣營堅持回歸原公告初選辦法採互比式民調，且以市話民調為主。

卓榮泰晚間在臉書發文表示，明天的中執會，如果沒有新的協調結果，會有什麼樣的發展？

他說，自3月6日中常會通過總統初選日程以來，無數次會議與無數次協調，嘗盡各種可能提出許多建議，絕對不放棄所有的努力；他清楚聆聽雙方陣營的主張，也與多位中常委、中執委反覆交換意見，更聽到廣大雙方支持者的焦慮與不安。到底初選是會造成裂痕還是會浴火重生？

卓榮泰表示，雖然日前最後協調癥結在於「民調日期、對比方式、手機納入比例」的三合一配套問題，這三者不能割裂處理，不能單獨定案。而協調若無結果，民調辦法可否變動？這些最後最大的難處，明天的會議必須做出關鍵決定。

卓榮泰說，是否他應堅持參選黨主席的政見理念，依據現有機制、流程與辦法完成公平、公正、公開的黨內初選？又是否他還可以繼續如同4月10日、5月1日兩次重要的會議，兼顧維繫初選機制與議事和諧，又在雙方差異中折衝，再提出解決模式？

他表示，竭盡眾人智慧和心力的現在，有誰還能提出新的方法或更好的理由？或是最後也只能堅持理念，讓中執會做出決定？「我們正在寫一部什麼樣的歷史」？

卓榮泰說，前晚，整個台灣籠罩在滂沱大雨中，在不同夢境裡反覆醒來多次，最後總想著「雨過就會天晴」！會嗎？（編輯：謝佳珍）1080521