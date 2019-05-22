律師任民代不得執行律師職務 朝野有共識

（中央社記者王揚宇台北22日電）立法院司法及法制委員會今日併案審查律師法部分條文修正草案，在場立委就「律師擔任中央或地方各級民意代表者，不得執行律師職務。」等條文達成共識。本案尚未審查完竣，將另訂期審查。

不過，這次修法中的關鍵條文，不得發給律師證書的條件、申請律師證書的停止審查要件、撤銷律師證書狀況、會籍單一化等條文，立委與在場官員並無具體共識，因此保留。

立法院司法及法制委員會今天併案審查律師法部分條文修正草案，共有13案；今天的會議到下午1時結束，全案仍有諸多條文未進行逐條討論，立法院司法及法制委員會召委周春米裁示，另訂期繼續審查。

關於這次律師法修法，法務部指出主要有4個面向，包括杜絕重大犯罪者轉任律師的管道與律師核發證書制度的改革、落實司改國是會議決議、修正律師入會制度及增訂執業的新型態、全國律師聯合會組織的改制。

根據行政院的修法版本提到，因為律師職務屬公共職務，執行時應兼顧當事人合法權益及公共利益。中央或地方各級民意代表的職責，通常具有一定的政治立場，故律師擔任民意代表，倘同時又可執行律師職務，恐因法律的制定或修正案及行使民意代表職權，而與律師職務有利益衝突之虞。

為避免職務上利益衝突，因此提出增訂條文第42條，「律師擔任中央或地方各級民意代表者，不得執行律師職務。」委員會討論時，在場立委及官員無太大異議，達成共識。

另外，今天委員會有達成共識的條文也包括，法務部應設律師資格審查會，就律師證書的核發、撤銷、廢止及停止律師執行職務或回復其執行職務等事項進行審查，還有增訂律師參與社會公益活動的義務條文等。

律師資格審查會的組成，由法務部次長、檢察司長及高等行政法院法官、高等法院法官、高等檢察署檢察官各1人、律師4人、學者專家2人組成；召集人由法務部次長任之。關於委員的任期、產生方式、審查程序及其他相關事項的規則，由法務部定之。（編輯：趙蔚蘭）1080522