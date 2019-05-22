公共出借權 出版界支持入法成為國家文化政策

（中央社記者范正祥台北22日電）多位出版界團體代表今天受邀出席立法院公聽會表達支持啟動公共出借權，保障創作出版權益更完善，期盼立法院盡速修正「圖書館法」，將公共出借權入法，成為國家文化政策。

為保障台灣出版相關權利人的合理權益，補償其作品供公共借閱的報酬，民進黨立委蘇巧慧等23人提案在圖書館法第7條中增訂，「政府應編列預算，補償出版品相關權利人其出版品供公眾無償借閱之報酬；補償之對象、範圍及辦理方式，由主管機關定之」等內容，以賦予公共出借權法源依據。

蘇巧慧今天在立法院舉辦公聽會，多位出版界團體代表與會，對於公共出借權議題提供建言，希望能夠透過修法達成政策目標，進而改善台灣文化創作環境。

蘇巧慧表示，她從小就很喜歡閱讀，全家包括父親、行政院長蘇貞昌也有許多出版界的朋友。當前出版業艱困，希望能夠盡些努力，幫助振興台灣文化創作環境。

與蘇巧慧共同致力推動修正圖書館法、賦予公共出借權法源依據的民進黨立委張廖萬堅說，莫讓「出版產業」變成「出版慘業」。啟動公共出借權稱不上是改善出版產業的「救命丹」，但絕對是好的開始，政府應該給予出版業更多資源協助。

公聽會上，文訊雜誌社長封德屏指出，公共出借權的入法及施行雖然不能馬上顯著改善作家的經濟狀況，但對於保障版權、著作權有其正當性與必要性，也是對出版社、作家應有權益的關懷及尊重，長遠來說，更是為了提升及發展文化。

財團法人毛毛蟲兒童哲學基金會董事長楊茂秀表示，公共出借權在台灣社會受到討論，從抽象層面來看，是一件值得恭喜的事情。可是從實際的過程來看，仍有很多的「細節」。他提醒，沒有細節就沒有未來，啟動公共出借權只是才要開始。

中華民國圖書發行協進會理事長周均亮說，支持修正圖書館法，公共出借權入法，照顧本國原創作者權益，讓創作者可以更安心創作，將知識與智慧能夠和所有人分享，也樂見圖書館能夠有更豐富的館藏提供全民閱讀。但公共出借權預算應另增預算執行，那是對創作者創作使用費的支付，不應排擠圖書館的採購預算。

台北市出版商業同業公會副理事長王承惠表示，公會樂見啟動公共出借權，同時也希望「專款專用」，不要排擠到原來既有的圖書購買經費或出版業原有經費。

中華民國出版商業同業公會全聯會副秘書長王宏傑指出，實施公共出借權令出版界感到興奮，支持修法推行。希望公共出借權是在不影響圖書館既有經費的情況下推行，也希望提升層次定位為國家文化政策，創造政策寬廣討論空間。（編輯：李信寬）1080522