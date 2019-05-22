衛福部與日內瓦大學合作 強化災難醫學研究

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦22日專電）衛生福利部長陳時中今天與瑞士日內瓦大學醫院簽署合作備忘錄，未來將攜手災難醫學研究及參與區域性災難救援，日內瓦大學醫院則期待未來能有更多合作機會。

陳時中上午率世衛行動團前往日內瓦大學醫院，日內瓦大學醫院社區醫學與初級照護部主任查普伊（Francois Chappuis）出面歡迎。

查普伊表示，災難無國界，面對全球氣候變遷、武裝衝突頻起、傳染疫情散播等挑戰，災難整備和緊急應變需要多方的充分協調、密切合作及經驗交流，尤其是人道救援更不應受政治干擾，全球需要建立區域性的災難應變及緊急救援合作機制，

陳時中說，台灣不應被摒除於外，透過與日內瓦大學醫院及其他國家組織的合作，不僅可增強台灣的災難醫療應變能力，更希望能透過不同的方式和管道貢獻於國際社會，如同今年世衛行動團所宣告的全民健康，台灣可以幫忙（Health for All, Taiwan Can Help）。

查普伊曾於1992年造訪台灣，雖僅停留3天但曾造訪玉山，發現台灣和瑞士有很多共同點，例如台灣四面環海，瑞士則是被多國圍繞的內陸國，很高興日內瓦大學醫院能與台灣簽署這份備忘錄，一起合作建立台灣防災培訓計畫。

衛福部表示，這份合作備忘錄包括協助台灣建立符合國際規範災難緊急醫療隊、充實台灣緊急醫療隊訓練、協助災難醫學及初級照護相關領域發展以及強化災難醫學領域學術研究與資料分析。（編輯：郭中翰）1080522