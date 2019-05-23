災防訊息即時通報 綠委促減少收訊邊緣人

（中央社記者范正祥台北23日電）民進黨立委蔡培慧今天在立法院質詢表示，有些山村、原住民部落及偏遠地區可能因為數位落差而無法接獲災防資訊即時通報服務，政府應盡速處理，「減少國家級邊緣人」。

立法院教育及文化委員會邀請科技部、經濟部、內政部、農業委員會、原住民族委員會報告汛期整備並備質詢。相關部會積極與地方政府合作，強化防汛作為。

蔡培慧質詢科技部時反映，目前雖有能力就防災進行相關的數據分析，可是卻沒把這樣的科技能力整合到「訊息發布」。她也建請科技部未來應加強研發能力。

質詢時，蔡培慧提醒，一些容易發生土石流與洪水的區域，也往往是還沒有4G的地區，必須盡速強化網路密度，讓防災訊息即時通報可以到位。

她說，山村、原住民部落、偏遠地區最容易受到天災影響，可是這些地方往往卻也是數位落差最大的地方，不能讓數位落差影響災防資訊提供、即時通報服務。

另外，民進黨立委黃國書質詢時指出，當前各國都非常重視災防預警，他特別以鄰國日本經驗為例，日本都有建置相關的防災系統，並能有效落實到學校、救災單位、交通設施、醫院、科技產業、住宅社區、辦公大樓等各面向，非常完整。

他表示，在日本的外國人也都能夠被納入防災示警的對象，而且使用的文字有日文、英文，也有韓文，甚至連中文都分成繁體字與簡體字，防災細膩度值得效法。

黃國書建議，借鏡日本，台灣除了納入手機示警系統，是不是也能夠有電視、廣播、數位看板、社群媒體等多元管道提供防災資訊，日本做得到，日本以國家計畫推動此事，各單位都把防災示警當成國家非常重要的事情在做，值得台灣參考。

對於蔡培慧和黃國書所提防災示警策進提醒與建議，包括科技部次長謝達斌在內相關列席官員答覆，持續強化防災意識，也會將業務推動情形向立委提出報告。（編輯：林興盟）1080523