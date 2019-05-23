藍立院黨團總召改選 曾銘宗林為洲表態爭取

（中央社記者劉冠廷台北23日電）國民黨立法院黨團總召30日改選，現任總召江啟臣表達無意連任後，在本屆立委任期擔任過黨團書記長的曾銘宗與林為洲，紛紛表達參選意願，欲爭取新任總召一職。

曾銘宗今天告訴中央社記者，他身為不分區立委，沒有投入這次的區域立委選戰，因此相對有時間；去年擔任書記長時，帶領黨團在九合一選舉時作戰的經驗，凝聚黨團戰力，而這次新任總召將面臨總統、立委大選，經濟會是主要的議題，他相對熟悉，也屬於他的專業，因此決定爭取總召一職。

曾銘宗說，他知道這樣跳出來承擔一定會很辛苦，包括要輔選所有的立委選舉以及總統大選，但這純粹就是一種承擔、奉獻的心態；至於面對有其他的競爭者，他說，心態開放，可以先做協調。

林為洲表示，在江啟臣表達不連任的態度後才有了參選的想法，因為中生代需要扛責任，能夠擔任總召，增加歷練，加上下會期屬於預算會期，爭議不多，且這次的總召只需擔任到明年的1月31日，負擔不重，在綜合考量下，做出這個決定。

面對目前的對手曾銘宗，林為洲說，可以先協調看看，他的態度很開放，若協調不成，才會進入投票的機制。（編輯：郭萍英）1080523