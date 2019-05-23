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賴拋贏的策略 總統：1＋1大於2最強勝選組合

最新更新：2019/05/23 12:54

（中央社記者溫貴香台北23日電）總統蔡英文今天表示，她對執政成績、2020勝選、對黨的民主機制有信心。從頭到尾，都沒有改變，2020最強的勝選組合就是1＋1大於2，希望大家能冷靜思考，做正確的選擇。

民進黨總統提名，前行政院長賴清德挑戰尋求連任的蔡總統，賴清德昨天拋出贏的策略，只要蔡總統民調贏過高雄市長韓國瑜，他會無條件支持蔡總統，只要他輸韓國瑜也會支持蔡總統，但他民調贏韓國瑜、韓國瑜又贏蔡總統，希望蔡總統與民進黨提名他參選。

蔡總統上午在臉書發文表示，知道很多人關心初選，今早看報紙也許有些人會覺得焦慮。不過，身為總統，她想跟大家報告，昨天國際上發生的事。

她說，昨天，美軍的神盾艦經台灣海峽自由航行，國軍依照規定運用聯合情監偵，全程嚴密掌握台灣周邊海、空域的動態，維護區域和平與穩定，期間並無異狀，請大家放心。

「我對執政成績有信心，對2020勝選有信心，對黨的民主機制有信心。」總統說，從頭到尾，她都沒有改變，2020最強的勝選組合就是1＋1大於2，也相信這是多數支持者和黨內同志的共識。希望大家能冷靜思考，做正確的選擇。（編輯：林興盟）1080523

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