朱立倫：台灣應親美和中 不用抱美國大腿

（中央社記者游凱翔台北23日電）爭取國民黨提名參選總統的前新北市長朱立倫今天針對美中貿易戰議題表示，台灣不用把自己降到完全抱美國大腿，但也不可能完全聽北京、照北京意思做，應該走平衡的親美和中角色，反倒會有很大空間，很多商機。

朱立倫上午接受「News 98 財經起床號」廣播電台專訪，主持人陳鳳馨詢問「中美貿易戰下的台灣未來」。對於若當選總統是否有能力幫忙廠商去跟中美協商，朱立倫，必須要這樣做，政府角色仍是相當重要。

他表示，美國在很多地方需要台灣的角色，台灣不需要把自己降到完全抱美國大腿，現在政府一面倒，完全不跟中國大陸接觸；但台灣也不可能完全聽北京，照北京的意思去做。

朱立倫認為，台灣必須在美中間取得平衡，親美和中。尤其在貿易戰、科技冷戰時期，要能扮演其穩定、或中介的角色，畢竟對台商來說，中國是最大的市場，但與美國也有技術上的密切聯繫，要成為均衡的角色，對台灣才會有利。

他表示，讓企業自由化、鬆綁是對企業最大的幫忙，也要摒棄任何意識形態，因為台商要打的是全球盃，才能讓下一代更有競爭力。

朱立倫曾表態若當總統，基於國家安全考量，當能源不足的時候，「願意重啟核四」。他說，對核能安全及核廢料的立場從來沒有改變過，一定要嚴格審核核安；而核廢料並非說廢核就沒有核廢，因為核廢也存在了幾10年，本來就該積極處理。

黨內初選對手高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘支持者在網路上各擁其主，朱立倫說，他認為不用去分誰是誰的粉，大家都是國民黨的粉、藍軍的粉，中華民國的粉，而國民黨應該提共同政見，不論未來誰出線，未來國民黨候選人，大家累積好的政見，秉持大家都是團隊的態度，團結在一起。 （編輯：楊凱翔）1080523