政院通過技師法修正 懲戒擬增設初篩制度

（中央社記者顧荃台北23日電）行政院會今天通過技師法部分條文修正草案，為保障技師執業環境，草案新增規定，技師因鑑定事務而報請懲戒時，應先經主管機關審核的初篩機制，以防遭到濫用。法案後續送立院審議。

公共工程委員會技術處處長林傑出席院會後記者會時表示，本次修法有兩大目標，一是保障技師執業環境，二是與國際接軌。

林傑表示，根據技師懲戒案件統計資料，技師因辦理鑑定產生爭議而送懲戒審議、最後受懲戒的比例為13.5%，遠低於平均受懲戒的比例68.9%。這是因為技師辦理鑑定事務時，常遭遇部分利害關係人濫用技師懲戒機制，作為影響爭議調解或訴訟程序的手段。縱使懲戒決議為不予處分，技師於懲戒審議過程中，仍需耗費許多心力準備資料，確實已經造成困擾。

林傑說，為維護技師執業環境，草案新增規定，利害關係人因鑑定事務而報請技師懲戒時，應先經目的事業主管機關、各縣市主管機關或技師公會審核後，再轉送技師懲戒委員會的初篩機制。

林傑表示，鑑於國際間對於人權保障日益重視，草案也配合身心障礙者權利公約，將技師法現行條文內的歧視性文字予以修正。

此外，林傑指出，台灣是亞太工程師組織的會員，為因應跨國技師相互認許的國際趨勢，確保未來外國認許技師於台灣執業的品質，以維護公共安全與公共利益，草案也建立跨國技師相互認許制度，認許技師執業準用台灣技師的相關規定。（編輯：楊凱翔）1080523