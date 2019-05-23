新南向政策成果豐 留學生與觀光客來台增6成

（中央社記者顧荃台北23日電）新南向政策推動成果豐碩，107年新南向國家來台的留學生與觀光客較105年成長約6成。行政院政務委員鄧振中表示，接下來將加強醫衛合作與重大投資案。

經貿談判辦公室上午在行政院會報告新南向政策推動成果，經貿辦指出，新南向政策從105年起推動，107年台灣與新南向國家貿易總額為1171億美元，與105年相比，成長22%；新南向國家來台投資107年為3億9154萬美元，也較105年的2億3591億美元增加66%。

在留學生及觀光客方面，新南向國家來台留學及研習生總數107年達3萬2318人，較105年成長60.8%；新南向國家來台觀光人次，也由105年的91萬增加到107年的144萬，成長近6成。

鄧振中上午出席行政院院會後記者會時表示，新南向政策推動至今，觀光、留學、農業合作等都相當穩定，甚至常態化，每方面都有成果；期盼接下來可以在醫藥、衛生跟重大投資案上有所進展，多談定一些大的投資計畫，是政府目前希望達成的目標。

鄧振中指出，一國一醫衛中心的計畫原來是6個國家，因衛福部評估成果良好，所以加入緬甸，由新光醫院負責，可見一國一中心對醫界有所助益；例如透過醫學中心蒐集對方國家的醫療法規、醫藥管理資訊，可協助拓展醫材產業經營或吸引病人來台就醫。

媒體詢問，根據經貿辦資料顯示，今年第1季出口至新南向國家的金額，與去年同期相較下降10.9%的原因為何。

鄧振中回應，今年是有出口下滑的現象，但貿易要從長期觀察，現在國際情勢發生很大的變動，要用長一點的時間來看；且新南向的國家都在成長，對台灣產品需求會增加，不必認為出口一定會持續惡化，如果用過去3年貿易型態來看，政府是樂觀的。

另外，對於與越南簽訂投資保障協定的談判進度，鄧振中說，越南是台商有許多投資的國家，所以投保協定很重要，雖然目前還沒有結論，但進度還算良好，尤其越南很清楚投保協定對他們有利，可吸引台商投資。

行政院長蘇貞昌在院會中表示，去年開始的美中貿易戰，以及周邊國家政策重心移轉等國際局勢轉變，台灣的新南向政策不僅適時回應新的亞洲政經結構與各國的區域願景，如美、日等國所提出的「印太戰略」，也因此與各國有了更多的合作機會與潛力。

蘇貞昌表示，新南向政策的推動成果，確實在醫療、農業、觀光、科技與文化等方面發揮台灣軟實力，雙邊投資保障協定的洽簽與更新，大幅提升對台商的保障，通關優惠也讓台灣企業更便利。（編輯：郭萍英）1080523