阮昭雄：賴不想跟柯比 贏的策略不該偏離現實

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北23日電）總統蔡英文陣營發言人阮昭雄今天說，前行政院長賴清德忽然提出方案，明顯是「不想跟柯文哲比」、「拒絕手機民調」；如果這真的是一個「贏的策略」，就不該偏離現實。

民進黨昨天召開中執會討論總統初選日程及民調，但無共識散會。爭取提名的賴清德赴黨中央提議，在黨的初選辦法維持下，他和蔡總統與高雄市長韓國瑜對比，如果蔡總統贏韓或他輸韓，他都無條件支持蔡總統競選連任。

蔡總統初選事務發言人阮昭雄今天透過聲明表示，由跨派系中執委所提出的方案，無論是納入半數手機的民調、將台北市長柯文哲列為對比對象的設計，都有助初選民調更貼近真實民意，也更反映大選實際競爭狀況。

他質疑，從4月間到昨天，這麼長的協調期，賴清德這方始終不願意就初選可能的方案進行實質討論，現在協調期結束，才忽然提出「方案」，並且還繞過中執會，很明顯的，就是「不想跟柯文哲比」、「拒絕手機民調」。如果這真的是一個「贏的策略」，就不該偏離現實。

阮昭雄說，過去將近2個月的協調期，蔡總統始終抱持著願意合作團結的態度，可惜賴清德方面並無回應，蔡陣營無端承受所謂「沒收初選」、「拖延初選」指控。但如今，被沒收的是中執會，受到傷害的則是整個黨與支持者的信賴。

阮昭雄說，現在蔡陣營態度仍然不變：要談合作，隨時歡迎；若要以民調決定，就回到黨內民主程序來，以最貼近民意，精準的方式來進行，沒有誰讓誰的問題。

阮昭雄表示，民進黨是民主政黨，有關初選相關安排或任何提案，都應該依照黨內規定，由中執會進行討論與決策。民進黨主席卓榮泰突兀中斷中執會討論，逕由參與初選其中一方的賴清德在黨中央召開記者會，發布所謂「方案」，程序上不對，也失去中立立場。

阮昭雄同時質疑，過去這段期間，卓榮泰一再力陳初選相關安排必須在5月22日定案，還發布臉書明志。但到了中執會討論即將完成，黨民主機制即將形成決策，卓榮泰無預警中斷討論，沒收這場中執會，隨後打破黨內慣例安排賴清德以初選候選人身份出席黨中央記者會，發布所謂的「方案」，讓原本應該確認的初選議程也因此再次拖延。

至於有媒體詢問，昨天黨部是否有同步邀請蔡總統以候選人身份前往黨部，阮昭雄也再次澄清並無此事，不清楚為何有這樣的不實訊息。（編輯：黃國倫）1080523