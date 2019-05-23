陳明文：賴清德不選 民進黨一定會贏

（中央社記者陳俊華台北23日電）民進黨立委陳明文今天說，中執委做的決定才是黨的決策，不是黨主席一人決定，主席卓榮泰藐視中執委，應該檢討；且現在情勢轉變，賴清德不選，民進黨一定贏。

民進黨昨天中執會討論總統初選日程和民調方式，挺蔡和挺賴兩派交鋒，毫無交集。最後黨主席卓榮泰向中執委喊話，「難道3月13日是兒戲般通過初選公告」，他不能讓此事發生。會議最後在無共識下宣布散會，下週再議。

陳明文今天在立法院受訪時表示，昨天卓榮泰有一個提案，中執委也連署24人提案，2案內容相差不多，卓榮泰裁示併案討論；事實上也討論差不多，快要有共識，但突然間卓榮泰唸一段早有準備的手稿後，就宣布休息並離開會場，讓中執委呆等2小時，回來只裁示下週再談。

陳明文說，這是非常離譜、一齣藐視中執委的戲，從來沒有一個黨主席是這樣做的，等於沒收中執委們的民主權利，中執委的提案，主席應該要討論才是。黨中央基本上由中執委組成所做的決定，才是中央的決策，「不是黨主席一人的決定是中央的決定」，現在黨中央看起來好像是黨主席加秘書長，「他不能代表黨中央」。

陳明文表示，藐視中執委這點卓榮泰應該會做深入反省才對，基本上這種違反民主機制、沒收中執會的權利，在民進黨是從來沒發生過，昨天會議過程中也感到難過。至於是否要卓榮泰道歉，陳明文說，道歉是很容易，若往後會再發生，道歉就沒意義，黨主席必須遵從中執會的決定，就像過去會議過程都尊重中執委的決定，是一樣的道理。

另外，賴清德昨天也在黨中央舉行記者會並提議，在黨的初選辦法維持下，他和總統蔡英文與高雄市長韓國瑜對比，如果蔡總統贏韓或他輸韓，他都無條件支持蔡總統競選連任。

媒體詢問，賴清德昨天提出的建議是否為善意。陳明文說，賴清德提出的方式不是不能談，但必須在5人小組協調中提出，現在5人小組協調期已經結束，他認為中執會代表黨中央，也不願陷入賴、蔡陣營雙方爭吵，盼中執會提出版本，讓雙方都接受，才是真正代表黨中央的立場。

陳明文也說，大家都認為昨天這齣戲應該有人在操盤，從卓榮泰拿出手稿唸完後，調頭就走，回到主席室討論一段時間後，賴清德就出現，「應該都是早有安排，這點應該明眼人看在眼裡」。

陳明文表示，民進黨面臨前所未有的挑戰，連美國200多年歷史從沒現任總統受到黨內挑戰，要小心謹慎應付，不只是要贏，贏了後要如何團結黨內力量才是重點。蔡總統一再宣示一加一大於二，這次總統大選，賴清德出來參選，「最主要是要證明給大家看，他選才會贏，但現在情勢有點變了，他不要選，民進黨一定會贏」，情勢很清楚。（編輯：趙蔚蘭）1080523