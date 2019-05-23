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謝長廷：不贊成柯文哲批蔡總統

最新更新：2019/05/23 20:26
台北市長柯文哲（右）23日訪日，與駐日代表謝長廷（左）接受媒體聯訪，對於柯文哲日前批評總統蔡英文「親美抗中」外交政策，謝長廷說，蔡總統曾是民進黨主席，目前是總統，「他批評蔡總統我是不贊成」。中央社記者梁珮綺富山攝　108年5月23日
台北市長柯文哲（右）23日訪日，與駐日代表謝長廷（左）接受媒體聯訪，對於柯文哲日前批評總統蔡英文「親美抗中」外交政策，謝長廷說，蔡總統曾是民進黨主席，目前是總統，「他批評蔡總統我是不贊成」。中央社記者梁珮綺富山攝　108年5月23日

（中央社記者梁珮綺、楊明珠23日富山專電）台北市長柯文哲常向民進黨開砲，近期甚至批評總統蔡英文「親美抗中」政策，駐日代表謝長廷今天說，蔡總統曾是主席，也是總統，不贊成柯文哲批評。

柯文哲搭乘今天上午班機赴日，傍晚抵達富山縣出席2019台日觀光高峰論壇歡迎晚宴。

謝長廷說，若觀光論壇在台灣舉辦，日本知事都會到，而台灣市議會監督市長較嚴格，通常市長無法出席，這次柯文哲是唯一的市長代表，「有人說來這好像沾醬油，馬上就要離開，不是沾醬油，是送醬油來」。

對於陪同柯文哲時間似乎比前行政院長賴清德多，謝長廷幽默解釋，「要算算看差幾秒，沒有仔細算」，而今晚算是柯文哲陪他，明天沒有機會再一起，25日、26日才是他陪柯文哲。

由於柯文哲日前批評蔡總統「親美抗中」外交政策，有媒體詢問謝長廷想法，謝長廷表示，蔡總統曾是民進黨主席，目前是總統，「他批評蔡總統我是不贊成」。

而隨著2020總統選舉逼近，加上柯文哲常批評民進黨，有媒體詢問謝長廷想法，謝長廷坦言「很敏感，我怎樣都不對」，笑說「希望韓國瑜（高雄市長）也來，讓我表現一下外交超越黨派」。

謝長廷表示，若韓國瑜赴日，他也會陪同。

不過，當媒體詢問柯文哲與民進黨關係漸趨緊張時，謝長廷還沒回答，柯文哲馬上說「有嗎？沒有啊！」媒體追問如新潮流，謝長廷說，「你這樣一講我坐在這裡，一直緊張起來」。

另外，鴻海董事長郭台銘說，柯文哲雖然智商高，但沒有修養；對此，柯文哲表示，人生苦海，嘻嘻哈哈也是快樂，要讓人民快樂，謝長廷補上一句「苦中作樂」。

被問及是否請謝長廷給予建議時，柯文哲表示，從2014年開始，他就常常就跟謝長廷請益，稱讚謝長廷幽默、風趣，因為台灣多數人都板著一張臉，看了很膩，謝長廷笑說，「希望監察委員跟你意見一樣」。

面對媒體詢問監察院就已故大阪辦事處長蘇啓誠輕生案糾正外交部，謝長廷表示，觀光論壇很重要，柯文哲難得到訪，「不希望一個人的事情而把焦點轉移」，只要柯文哲與他在一起，相關問題都不會答。（編輯：張銘坤）1080523

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