總統府：賴清德影射國家機器介入初選 令人遺憾

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北23日電）「鏡週刊」日前報導前行政院長賴清德使用台南市政府台北辦公室，賴清德今天質疑，不可以用國家機器干預初選；總統府深夜回應，賴清德毫無證據的不實說法，令人遺憾。

賴清德今天接受東森新聞「關鍵時刻」專訪，對於週刊用9頁篇幅報導他使用台南市政府台北辦公室，賴清德說，這樣的手段沒有必要，因為這個是黨內的初選，大選都不必要這樣，何況是黨內的初選，「因為我們不可以用國家機器，在這場初選裡面去進行干預」，而且他那個是很小的事情。

賴清德說：「我不要在這邊直接就說國家的力量一定有介入或沒有介入，我想大家憑經驗嘛，然後看這樣的報導，我相信大家是可以做出判斷的。」

總統府發言人張惇涵晚間透過聲明指出，政府不可能、也不會做這樣的事情，賴清德的說法，無論是直接指控還是間接影射，這樣毫無證據的不實說法，相當不可思議，也令人遺憾。

張惇涵表示，賴清德是曾擔任過行政院長的人，應該深知這種事情不可能存在。這樣的說法，不僅是對執政團隊的不實指控，也是對台灣民主非常嚴重的傷害。實在不能理解為何要以這樣的說法，來傷害執政團隊。

他說，賴清德曾經是執政團隊的夥伴，如果對於週刊報導公器私用的內容有所不滿，應該就事論事、充分說明事情本質即可，以影射國家機器介入的輕率指控來模糊焦點，絕非社會大眾所樂見。（編輯：謝佳珍）1080523