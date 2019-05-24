國艦國造沱江級艦動工 總統：台灣精神小而強[影]

（中央社記者游凱翔宜蘭24日電）沱江級艦、快速布雷艇今天動工。總統蔡英文致詞表示，艦沱江艦儘管艦體較小、但速度快、火力強，也象徵台灣腹地狹小，卻有堅定意志與能力捍衛民主自由，首艘將在110年交艦。

蔡總統也提到，沱江艦的艦體小，但速度快、火力強，不僅是發展不對稱戰力最有效的兵力，更是台灣精神象徵。台灣的面積雖小

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國艦國造邁向新里程碑，3艘高效能艦艇後續艦（沱江級艦）、4艘快速布雷艇由宜蘭蘇澳龍德造船廠得標，並於上午正式動工，總統蔡英文親自主持開工典禮，並與龍德公司董事長黃守真共同啟動首艦的板材切割器，宣告動工；國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、中科院長杲中興、經濟部長沈榮津等人也出席。

蔡總統致詞時表示，她此行有兩個目的。第一個目的，是為了海軍的 「沱江艦及快速布雷艇」的建造開工典禮；第二個目的，是要來給龍德造船廠加油打氣。

蔡總統指出，沱江艦是她就任總統後第一艘登艦的海軍艦艇，她和官兵弟兄姊妹一起繞出蘇澳軍港航行時，當下就下定決心，要強化台灣的國防自主能力。

但蔡總統也說，國防自主不能只是「只聞樓梯響，不見人下來」，潛艦國造會有許多困難，但只要有決心、有勇氣去克服就會有好的成果。而沱江艦，這種已經舉世聞名的造艦成就，要讓它更為發光發亮。

蔡總統表示，因此在去年，沱江艦的研改和潛艦的設計，已越過技術瓶頸，她特別到海軍司令部宣示「新海軍啟航」，在她的一再要求下，海軍也加速完成「沱江艦」原型艦系統的調修，在今天開始量產，第一艘將在民國110年的年底完工交艦。

蔡總統強調，不論是今天要動工的「沱江艦」、「布雷艇」，或是前陣子的潛艦廠動土，都是國艦國造，也是引領「新海軍啟航」，最好的實證。

總統蔡英文（前排右6）24日在蘇澳龍德造船三廠主持「海軍高效能艦艇後續艦首艦暨快速布雷艇首艇建造開工典禮」，與龍德造船員工開心自拍。中央社記者吳翊寧宜蘭攝 108年5月24日

蔡總統也提到，沱江艦的艦體小，但速度快、火力強，不僅是發展不對稱戰力最有效的兵力，更是台灣精神象徵。台灣的面積雖小，但在社會、經濟、文化的發展已經廣為全球所認同，台灣有堅定的意志和強固的能力，來捍衛台灣的民主自由。

此外，蔡總統說，龍德的表現讓全世界刮目相看，打開了軍艦和公務艇的國際市場，在過去幾年，龍德的營業額，增加了2.4倍，員工人數增加了3倍，新設的第6廠也即將開工。所建立的「龍德模式」，在國防產業界已經是廣為人知，非常值得一提，也是其他廠商學習的典範。

號稱「航空母艦殺手」的沱江級艦原型艦沱江艦（618）由宜蘭蘇澳龍德造船廠得標後，在民國101年11月開工、102年3月安放龍骨、103年3月下水。而今天開工的則是第一階段、共3艘的沱江級艦，預計114年前完成。

建造重點則是增加噸位及整合中科院研發的新式設備，並參照原型艦的測評結果進行各方面優化、精進，提升戰場適應性及戰力。

另外，今天同步開工的，也有同樣由龍德造船廠得標的新型快速布雷艇，此艇採「合字號」通用登陸艇為設計參考，並未搭載戰鬥系統，僅搭載T-75 20毫米機砲、T-74排用機槍，預計在110年前共籌建4艘。

軍方指出，快速布雷艇為海軍在面對敵方兩棲作戰時的重要反制利器，應用全新開發的自動化布雷系統及導入新式的推進設備，經整合後可有效進行快速且精準的布雷作業。（編輯：楊凱翔）1080524