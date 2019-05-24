綠總統初選民調找誰對比 賴清德：我都接受

（中央社記者溫貴香台北24日電）前行政院長賴清德繼日前拋出贏的策略，他今天進一步表示，希望依照原來初選辦法進行民調，跟誰對比，「我都接受」，只希望維持黨的體制、初選公信力，社會才能接受。

賴清德前天親自到民進黨中央黨部向民進黨主席卓榮泰與總統初選5人小組提出新方案，賴清德昨天接受媒體專訪強調，新方案不是突襲，而是在不修改初選辦法與他個人尊重總統蔡英文的原則下，只有一種狀況會請蔡總統與黨內支持他參選，就是民調出爐，他贏了高雄市長韓國瑜，但蔡總統輸韓國瑜的情況。

賴清德上午接受廣播「台灣羚聲」節目專訪，對於初選兩個多月來飽受謠言困擾質疑他登記總統初選的誠信問題，賴清德一一澄清。

首先，他說，11月24日九合一敗選，沒想過要參選2020總統，如果是因為在台南市長與行政院長任內曾說過支持蔡總統，被認為違反誠信，他尊重，但當時民進黨尚未經過九合一敗選。

他表示，如果是因為聽信謠言，稱1124之後民進黨曾有份量很高的人徵詢他是否參選總統，沒有這件事，沒人問他。

第二，賴清德說，甚至有謠言說，民進黨要制定總統初選辦法，也曾經徵詢過他是否參選總統，他說不選，才把初選時間訂很短，這不是事實，「黨中央沒人問過他，要不要選」。

賴清德表示，「有人故意說謊話，傷害我，說我沒有誠信」，初選這兩個月來，他秉持君子之爭，但很多謠言與不實傳聞，指稱他沒有誠信，他要說明。

被問到執意初選下去黨會不會分裂，賴清德表示，黨不會因民主程序而分裂，經過民主程序才能凝聚支持者，初選用意在此，第二，民主就是人民作主，台灣這個大局不是兩個人說好或黨內少數幾個人說好就會好，支持者絕對轉頭就離開，若經過民主程序談理念、對過去執政做檢討、要把台灣帶向何處，才有可能重新找回人民對黨的信心。

被詢及初選若輸下一步，賴清德說，雖然沒兵沒將、沒糧沒草，但拚一個理想、台灣的前途，他與蔡總統兩個人一定要合作，全黨一定要團結，經過民主程序，讓人民做主，選出代表民進黨人選，每一個人不論贏或輸都要接受初選結果，這樣的團結才是真團結，這樣的合作才有力量。

賴清德表示，5月22日親至到黨中央，不是去沒收中執會，他沒有這個權力，當天中執會有執委提案要更改遊戲規則，當時如果強行表決，民進黨就倒，社會無法接受。

賴清德日前提議他和蔡總統與韓國瑜對比，如果蔡總統贏韓或他輸韓，他無條件支持蔡總統競選連任；若他贏韓，韓又贏蔡總統，那請支持他出馬競選總統。針對這項民調對比新方案，賴清德表示，新方案是為了化解初選的僵局，蔡陣營在22日中執會提案，要與韓國瑜進行對比式民調，他接受並希望依照原來初選辦法進行民調，跟誰對比，「我都接受」，只希望黨的體制能夠維持，初選能有公信力，社會才能接受。

主持人問是否為了顧全大局會退選，賴清德認為，對民進黨好不容易建立民主制度要極力維護與信心，他一直相信初選民主程序有背後重大意義就是人民作主，不要因為遇到困難就退出。（編輯：楊凱翔）1080524