若藍綠分裂 朱立倫：柯文哲最期待漁翁得利

（中央社記者王承中台北24日電）前新北市長朱立倫今天表示，不能輕忽台北市長柯文哲實力，若藍綠內鬨分裂，柯文哲就可能會影響或吸收藍綠選票，大家都知道，柯文哲最期待就是等著漁翁得利。

爭取國民黨總統提名的朱立倫今天上午參訪蘋果供應鏈的先鋒材料科技公司，針對柯文哲是否是國民黨最大對手，朱立倫說，不能輕忽柯文哲的實力，雖然某些人認為柯文哲基礎是空的，或是不一定能引起風潮，除非柯文哲表態不參選，否則他認為要將柯文哲納入初選比較。

他說，如果藍軍內鬨分裂，柯文哲就可能影響藍軍選票，但綠營也面臨一樣的問題，若是蔡賴不圓滿，柯文哲一樣會吸收綠營選票，「大家都知道，柯文哲最期待就是等著漁翁得利」。

由於朱立倫與鴻海董事長郭台銘都強調經濟的重要性，對於兩人的差異，朱立倫認為，郭台銘只從企業角度，他自己則是長期以來從服務企業、服務全民的角度，應該發展生活經濟、庶民經濟，為企業與人民解決問題，最後就會變成全民經濟。

媒體追問今天參訪蘋果供應鏈企業，是否與郭台銘有關。朱立倫表示，台灣的蘋果供應鏈廠商很多，也有很多無名英雄、隱形冠軍，政府應解決廠房空間不足以及缺地問題，讓台商回來。（編輯：林淑媛）1080524