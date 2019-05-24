民進黨總統初選 賴清德：提新方案為讓黨團結

（中央社記者程啟峰高24日電）民進黨總統初選辦法遲未定案，前行政院長賴清德日前拋出「贏的策略」新方案，他今天表示，此舉是希望能夠維持黨的制度完整性及公信力，讓黨團結贏得大選，守護台灣民主。

賴清德上午至國立高雄科技大學楠梓校區出席「17屆微電子技術發展與應用研討會」，以「科技人生-用行動帶來希望」為題專題演講，受到師生熱烈歡迎，師生爭相與賴清德合影，賴清德會後受訪時做以上表示。

賴清德日前拋出贏的策略新方案，只要總統蔡英文民調贏過高雄市長韓國瑜，他會無條件支持蔡總統，只要他輸韓國瑜也會支持蔡總統，但他民調贏韓國瑜、韓國瑜又贏蔡總統，希望蔡總統與民進黨提名他參選。

賴清德表示，他提出「贏的策略」新方案是希望能夠促進黨的和諧及未來的團結，同時兼顧到初選選務，好打贏明年大選，當然也是對參與初選的參選人一個尊重。

他又說，這個策略其實簡單講就是要「讓我們能夠守住台灣」，「誰守得住，誰就出來選，但如果說我們兩個分別都守不住，那我們要共同合作，一起守住台灣」。

面對媒體追問「共同合作」是否意味蔡賴有可能會搭配，賴清德當場否認並說「本來就要團結」。

賴清德表示，民進黨初選辦法行之有年，若破壞就很難取信社會大眾並得到社會大眾支持。之前的初選辦法不僅僅在2011年的總統初選適用，連縣市長及立委也用過。他提新方案是希望能夠維持黨的制度完整性及公信力，讓黨團結贏得大選，守護台灣民主。（編輯：陳俊碩）1080524

前行政院長賴清德24日到國立高雄科技大學楠梓校區出席「2019第17屆微電子技術發展與應用研討會」，以「科技人生－用行動帶來希望」為題專題演講，暢談橋頭科學園區開發案等政績，並期勉學生與時俱進、學以致用。中央社記者程啟峰高雄攝 108年5月24日