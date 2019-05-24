台灣同婚登記首日 美加英德西歐盟獻祝福

同婚團體婚姻平權大平台與台北市政府民政局24日在信義廣場舉辦「幸福起跑線Wedding Party」，20對新人在戶政事務所辦理結婚登記後到場同樂。中央社記者張新偉攝 108年5月24日

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）今天是同性婚姻開放登記首日，台北市政府民政局舉辦戶外婚禮派對。加拿大、英國、西班牙、歐盟駐台官員到場為新人獻上祝福；澳洲辦事處則以彩虹蛋糕，慶祝台灣邁向同婚立法的里程碑。

台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，今天是開放登記首日，台北市民政局舉辦「邁向524．幸福起跑線」活動，在信義廣場設置幸福拱門及彩虹毯，讓20對同性新人走過，象徵邁向幸福。

歐洲經貿辦事處在臉書發文表示，辦事處處長馬澤璉（Madeleine Majorenko）到場見證20對同性伴侶完成結婚登記。她也上台致詞獻上祝福，並表示，非常開心能參與這歷史性的時刻，跟大家一起慶祝愛。

歐洲經貿辦事處臉書貼文提及，加拿大駐台代表芮喬丹（Jordan Reeves）、西班牙駐台代表Jose Luis Echaniz Cobas、英國駐台副代表畢騰安（Andrew Pittam）也到場致詞。

同婚登記24日開跑，同婚團體婚姻平權大平台與台北市政府民政局在信義廣場舉辦「幸褔起跑線Wedding Party」，同運先驅祁家威（後中，紅衣者）到場祝賀新人。中央社記者裴禛攝 108年5月24日

「今天，愛最大」，加拿大駐台北貿易辦事處在臉書發文表示，很榮幸可以和台灣朋友們見證這歷史性的一刻。芮喬丹特別到場，送上加拿大平權紀念一元幣給每對新人。

美國在台協會（AIT）也在臉書發文表示，「今天，台灣法律正式承認同性婚姻，開亞洲先例，恭喜台灣！」AIT社群，「包括AIT的4對已婚同性伴侶，與台灣一同歡欣鼓舞地慶祝這個歷史性時刻」。

AIT表示，只有在台灣這樣的民主體制之下，人權和公民權才能獲得保護；台灣LGBT社群對平等的追求是一個非常鼓舞人心的旅程，也是整個世界的榜樣。像台灣和美國這樣的民主體制要必須不斷努力主張維護所有人的平等和尊嚴，無論性取向、性別認同、種族和宗教。

同婚登記24日開跑，上午許多同性情侶到台北市信義區戶政事務所辦理結婚登記，戶政人員在戶口名簿登記配偶資料。中央社記者裴禛攝 108年5月24日

澳洲辦事處同樣在臉書發文表示，認同台灣邁向同婚立法的里程碑。澳洲於2017年12月通過同性婚姻的立法，不論其性傾向或性別認同，澳洲支持對普世人類的尊重，及對其尊嚴與法律保護的承諾。

為紀念今天這個特別的日子，澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）與澳洲辦事處人員一同吃彩虹蛋糕慶祝。

另外，德國在台協會也在臉書發文表示，「恭喜，恭喜」，並附上台北市政府同婚活動的照片。

內政部先前表示，有關跨境同婚部分，台灣民眾與外交部認定同婚合法的26個國家外籍伴侶，24日起同樣可以辦理登記。

根據外交部統計，26個承認同婚制度的國家包含荷蘭、比利時、加拿大、南非、西班牙、美國、澳洲、奧地利、巴西、哥倫比亞、丹麥、芬蘭、法國、德國、冰島、愛爾蘭、盧森堡、馬爾他、墨西哥、紐西蘭、挪威、葡萄牙、瑞典、英國、烏拉圭、阿根廷。（編輯：林興盟）1080524