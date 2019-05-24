韓國瑜對外談市長補選 陳其邁訝異連三問:這麼快

（中央社記者陳朝福高雄24日電）行政院副院長陳其邁今天被媒體告知，高雄市長韓國瑜已經表示，心中有高雄市長補選人選。陳其邁訝異反問：「他要離開了嗎？」也連續三次表示，「怎麼這麼快」。

陳其邁與交通部長林佳龍今天南下高雄參加國際旅展開幕式。

由於韓國瑜受訪時曾表示，如果獲國民黨提名參選總統，將帶職參選，而關於高雄市長補選，心中有一些人選，但目前都不是很成熟。媒體詢問陳其邁回鍋參選高雄市長可能性，以及韓國瑜屬意接班人等議題。

陳其邁訝異反問媒體：「他要離開了嗎？」且連續三次表示，「怎麼這麼快」。雖然他不知這新聞是真是假，但也糾正媒體，現在是民主時代，不是接班人的時代。

至於回鍋參選高雄市長問題，陳其邁說，他不會「吃碗內，看碗外」，現在在行政院就是做好行政工作。高雄是他的故鄉，絕對不是個又老又窮的城市，在中央會全力協助高雄建設。

陳其邁說，中央已核定補助高雄捷運黃線工程費新台幣800億元，高雄國際機場改善案投資252億元，而高雄鐵路地下化後拆除的陸橋經費，高雄市政府負擔25%的經費，其他由中央補助4.4億元，中央抱持著與地方合作態度。

另外，廢除印花稅問題，陳其邁說，這是行政院考量簡政便民，不會有所謂的中央請客、地方買單問題，財政部將於一個月內提出相關配套方案，不會讓地方政府有稅損情事，並落實輕稅簡政。

另外，高雄國際旅展吸引很多民眾參加，有助宣傳觀光，陳其邁要求林佳龍考量明年補助高雄旅展場地費用，以吸引更多人到高雄參展和觀光旅遊。（編輯：吳佳穎）1080524