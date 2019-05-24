蔡總統：不會以國家機器做私人事情

（中央社記者黃旭昇新北24日電）前行政院長賴清德影射國家機器介入初選，總統蔡英文今天表示，絕對不會以國家機器做私人的事情，賴清德以前也是執政團隊的一員，應該很清楚政府的運作。

蔡總統今天下午參訪新北市中和福和宮與廣濟宮，向神農大帝與開漳聖王祈求國泰民安，她還到附近的小吃店品嚐鍋貼。

在廟前廣場，支持蔡總統的民眾聚集與總統握手，並給予鼓勵和加油，民進黨籍立法委員江永昌、新北市議員張志豪、張維倩等人陪同。

在致詞時，總統細數執政前3年是為國家打地基，如今已逐漸看見成果。她提到今天在蘇澳龍德造船三廠主持「海軍高效能艦艇後續艦首艦暨快速布雷艇首艇建造開工典禮」，與龍德造船員工開心自拍。

總統說，這是國艦國造的關鍵時刻，拍照過程感受到造船廠員工、中科院員工、海軍人員的興奮，希望有更好的防衛艦艇，往後的目標是年輕人與研發技術人員工作在台灣，但領國際級的薪水。

蔡總統說，目前國家走在正確的道路上，希望大家給她鼓勵，過了2020年這一關，台灣繼續往前走。

受訪時，媒體詢問前行政院長賴清德影射國家機器介入初選的議題，蔡總統表示，絕對不會以國家機器從事私人事情，前行政院長賴清德以前也是執政團隊一員，應該很清楚政府的運作。

總統表示，愈是接近黨內總統選舉初選關鍵時刻，大家愈要冷靜面對，抱持團結的心。民進黨是有民主傳統的政黨，她對台灣的民主有信心，也對2020總統選舉有信心，對黨主席、黨中央或黨內決策階層都有信心，會以黨的最佳利益為考量，做出對台灣最好的決定。

針對高雄市長韓國瑜為賴清德抱屈，批評民進黨初選始終喬不定。蔡總統表示，民進黨是一個有民主傳統的政黨、民主機制完備，民進黨有一層一層的決策機關，決策的共識過程是民主必然要的程序，她說，「韓市長多放點心思在市政上。」（編輯：張銘坤）1080524