否認卡韓 蘇貞昌：中央大力補助高雄

（中央社記者侯姿瑩台北25日電）對於高雄市長韓國瑜質疑中央一直要「卡韓」，行政院長蘇貞昌今天表示，中央對高雄大力補助，包括拆除陸橋經費、支持興建橋頭科學園區及捷運黃線等，做首長的人不能隨便講講。

蘇貞昌今天到屏東視察恆春旅遊醫院重建醫療大樓工程，針對韓國瑜稱中央一直要「卡韓」，他受訪時說，「覺得很奇怪」。

他說，蔡政府這3年來大力推動國家區域發展均衡。他接任行政院長後，決定補助高雄陸橋拆除經費新台幣4億多元；他先前到高雄時，韓國瑜也沒有在高雄，雖然高雄市政府秘書長出面表達感謝，但看起來，韓國瑜不知道中央的大力補助。

蘇貞昌表示，中央支持高雄建設還包括支持橋頭科學園區興建經費，針對高雄捷運黃線，也核定將補助800億元。

他說，不知道韓國瑜出了什麼狀況，但韓國瑜不應該搞不清楚中央大力補助高雄的狀況。做首長的人不能隨便講講，這樣對高雄沒有幫助，也會造成民眾錯誤的印象，非常不當。

關於是否廢除印花稅，蘇貞昌表示，工商協進會日前到行政院拜訪時提到，印花稅不但過時且有重複課稅之嫌。他認為，這幾年政府不但能收支平衡，甚至還有剩餘，除大舉還債外，對於不合時宜的法令，政府有勇氣考慮廢除。

他說，印花稅屬於地方稅，中央會先跟地方商量，若因廢除印花稅造成地方有短收，當然都由中央全額補足，地方不必擔心。

另外，有關恆春機場存廢問題，蘇貞昌表示，屏東地形狹長，恆春半島距離屏東市遙遠，如果有機場，其實很方便。他做為屏東子弟，會大力要求交通部與相關單位支持屏東發展觀光及給予居民方便。

他說，每年有許多國內外觀光客造訪恆春半島，交通的問題要從很多面向來支持，包括醫療等。這也是他到恆春醫院視察的原因，前行政院長林全核定、後來接任的賴清德大力撥補，他今天也要大力加碼，讓恆春醫院提高規模，不但提供在地民眾健康照護、觀光旅客的健康保障，長照方面也可以更有資源。總統蔡英文一直希望對於恆春半島加碼興建，這也是他特別在假日到恆春的原因，希望給地方加油。

此外，同婚登記昨天上路，蘇貞昌表示，感謝民眾能夠容納不同，也感謝立委投下關鍵一票，完成同婚立法。昨天共有526對同性伴侶完成結婚登記，整個社會都以快樂、祝福的心情看他們追求幸福，也讓全世界看到台灣是自由、平等，彼此包容的社會。

包括美國知名節目主持人艾倫在內的國際人士都推文表達祝福，蘇貞昌說，台灣被全世界看見、正面誇獎是很難得的，這也讓原先有疑慮的國內民眾看到，即使有不同，但都是同一國的，可以一起快樂地生活在台灣這個自由平等的國家；大家應該更有信心讓台灣繼續向前走。（編輯：楊玫寧）1080525