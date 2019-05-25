王金平自稱本土藍 若獲提名有信心勝選

（中央社記者王承中台北25日電）前立法院長王金平今天表示，國民黨內初選有6名參選人，但只有他是本土藍，萬一自己人不團結，很難出頭。他認為，如果可以獲得國民黨提名，有信心明年一定可以勝選。

爭取國民黨總統提名的王金平下午前往嘉義縣出席「嘉義漁會金平之友會」成立大會。針對目前國民黨內的總統初選，王金平在致詞時表示，他認為初選從一開始的三七制（三成黨員投票、七成民調），但現在又說不要，改全民調，讓自己前幾個月努力爭取黨員票所花費的精神都泡湯。

王金平指出，現在國民黨內初選有6名參選人，但是只有他是本土藍，卻只有拿到6%的支持度，萬一自己人不團結，就會很難出頭，如果這次可以獲得國民黨提名，有信心明年一定可以勝選。

另外，王金平也表示，發展現代農業有三個重要因素，包括科技化、生態化以及專業化。現在政府一直在講說要拚農業，但是實際上卻沒有說要怎麼做，幸好當時自己擔任立法院長時，幫忙協調，讓農村再生條例的經費從新台幣1000億元提高到1500億元，現在就可以做建設、做生態環境，促進觀光，也能提升農漁民專業，所以這筆錢很重要。（編輯：張均懋）1080525