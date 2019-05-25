蔡總統：給我8年 台灣一定有能力防衛自己

（中央記者郭芷瑄屏東縣25日電）總統蔡英文今天在東港鎮參加中華民國屏東縣同鄉會總會的餐會時表示，屏東人常說「起厝起一半，不能換師傅」，給她8年，台灣一定有能力防衛自己。

蔡總統上週才到東港東隆宮參拜，今天因為屏東縣同鄉會總會在東港舉辦餐會，所以再度到東港，在餐會之前，參加了東港黑鮪魚文化觀光季的踩街嘉年華活動。2000多人的嘉年華活動，讓東港鎮熱鬧滾滾，蔡總統走在踩街隊伍前面，沿街受到民眾歡迎。

在同鄉會的餐會中，蔡總統表示，自己的父親也曾經是屏東同鄉總會長，當時父親聘用的人很多都是屏東人。蔡總統說，屏東人很關心的高鐵、高雄捷運南延屏東，還有恆春觀光鐵道的興建，現在都在做可行性評估，只要政府財政可以做得到，可行性評估可以過關。

蔡總統表示，屏東縣長潘孟安告訴她，如果這幾項屏東的建設沒處理，大選可能很難選，但她做到了一項，就是高雄榮民總醫院屏東分院今年10月就要動工了。

蔡總統說，當總統3年，太認真做事，常常忘了出來解釋她執政做了什麼，現在行政院改組蘇貞昌當行政院長後，她比較有時間出來跟大家見面解釋；自己真的做了很多事，像蘇貞昌最喜歡說的非洲豬瘟全世界都淪陷只有台灣沒有，表示政府執政很有效率；今年美國台灣關係法40年，北美事務協調委員會今天改名台灣美國事務委員會。

她說，很多事情都是要時間處理，友邦對我們有信心，可以作伙打拚，我們需要幫忙的，他們才會幫忙，；像減稅，2012規畫，2107送到立法院，2018年大家才感受得到。

蔡總統請大家加她的line群組，她會一樣一樣跟大家報告3年來成績，絕不會讓屏東人、台灣人失望。她說，給蔡英文8年，台灣一定有能力防衛自己，跟國外理念相同的朋友一起來維持區域的和平穩定；給蔡英文8年，經濟一定強而有力持續成長，薪資和就業會持續成長，台灣的產業和經濟一定脫胎換骨。

屏東同鄉會總會長、立法院長蘇嘉全呼籲同鄉會支持屏東人的蔡總統；縣長潘孟安也表示，希望蔡總統初選和大選都能過關。（編輯：黃世雅）1080525