看日本災後重建 柯文哲：台灣政策常轉彎

（中央社記者梁珮綺宮城26日專電）台北市長柯文哲訪日第4天參訪宮城縣石卷市，了解災後重建情形，對日本中央與地方合作、地方首長沒有任期制感興趣；他認為台灣政策常大轉彎的文化遇到類似問題就完蛋。

柯文哲訪日行進入尾聲，今天上午赴宮城縣石卷市參訪，了解石卷市在311地震後的重建情形。他在日和山公園接受媒體訪問時，做上述表示。

參訪時，石卷市長龜山紘報告指出，石卷市在311地震受創嚴重，造成3184人死亡、417人失蹤，另有2萬棟房子全毀、1.3萬棟半毀、2.3萬棟部分毀損，全市約有76%建物遭海嘯侵襲，而政府訂定10年重建計劃，面積達122公頃。

柯文哲聽完報告後詢問，日本中央與地方如何密切合作。

龜山紘說，在召開大型規劃會議時，中央政府會給予協助，地方議會也表達理解；從地震發生至今，8年期間已做許多事。

柯文哲接續詢問龜山紘的任期，聽到龜山紘從2009年上任以來已是第三任，便點頭表示理解。柯文哲說，日本地方行政首長沒有任期限制，一旦地方建設所需時間拉長，政策也不會因為換人而大轉彎。

隨後，柯文哲、駐日代表謝長廷一行人在龜山紘帶領下參訪日和山公園，實際了解目前重建狀況。柯文哲表示，過去沒思考過大規模的都市重建問題，「我有交代消防局跟都發局，成立專案小組」。

他說，日本與台灣在政治、經濟、文化、社會上都很接近，但日本又比台灣先進一點，所以是一個很好的學習對象。

對於會中就首長任期等提問，他解釋，文官制度應要穩固，政策不會因政務官更迭而有所更改，否則若每個重建計劃都為期10年，「我們常常說政策大轉彎文化遇到這種要重建的就完蛋了」。

中央與地方合作部分，柯文哲說，一個重建計劃的預算絕對不是地方足以承擔，「120多公頃的都市重建，哪是市長可以決定」，日本做得有板有眼，「一定比我們好的啊」。（編輯：戴光育）1080526