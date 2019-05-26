張善政批核電重啟 經濟部：狀況外發言令人詫異

（中央社記者潘姿羽台北26電）前行政院院長張善政昨天於社群網站評論「政府回頭把核電廠的退休機組一個接一個開」，經濟部嚴正澄清，這次核二機組併聯是例行大修後的重新併聯，張善政這種狀況外的評論，傷害信譽也誤導社會。

張善政25日晚間於臉書發文「核二廠2號機今天正式開始併聯運轉了，你知道嗎？」隨後再次發文，抨擊政府反核只為騙選票，把核電廠的退休機組一個接一個開。

經濟部今天發布新聞稿說明，「非核家園」政策一直都是規劃現有核電機組運轉到使用執照屆滿後如期除役，而核二機組運轉執照分別在民國110、112年才屆滿，目前兩部機組還沒到除役年限，這次併聯是例行大修後的重新併聯。

經濟部進一步指出，核二廠2號機自今年4月11日開始進行大修作業，台電在5月16日依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」向原子能委員會提出大修後再起動臨界申請；經原能會專業審查，確認送審文件內容及機組現場狀態可符合起動要求，同意核二廠2號機組起動運轉。

經濟部表示，事實是這次只是核電廠例行性大修後併聯，張善政曾任行政院院長，不會不清楚這些例行程序，卻刻意誤導民眾核二已是退休機組，做出這種狀況外的評論，不僅傷害自己信譽，也誤導社會。

對於張善政的評論，經濟部表達遺憾，並鄭重呼籲，尊重任何人評論政策的自由，但請本於事實討論，不要刻意誤導民眾。

經濟部再次重申目前至2025年能源發展政策目標，以減煤、增氣、展綠、非核為轉型路徑，可確保電力供電無虞、提升能源自主，既降低空汙，又可避免核災風險，才是雙贏，也才能真正解決台灣長久能源爭議問題。（編輯：蘇志宗）1080526