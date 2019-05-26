故宮南院蚊子館說 蔡總統：朝文物修復聚落發展

（中央社記者葉子綱嘉義縣26日電）總統蔡英文與鴻海集團董事長郭台銘今天先後赴嘉義配天宮參拜。對於郭指故宮南院是蚊子館一說，蔡總統表示，故宮南院朝文物修復重鎮發展，未來也將凝聚形成修復產業聚落。

蔡總統下午到嘉義縣義竹鄉參訪水產公司，見證優質台灣鯛及魚產品受到國際市場青睞的驕傲，隨後前往朴子配天宮參拜，民眾高舉「捍衛台灣小英第一、改革為台灣」牌子，且爭先恐後和總統握手。

有關記者詢及郭台銘批評故嘉義故宮南院變成蚊子館，總統回應表示，自己當總統以後去過至少2次，了解故宮南院現在發展情況。故宮南院開館以來舉辦很多展覽吸引參觀，郭台銘可以去看，不知他是否去過，並幽默的說，「若去過只看到蚊子卻沒看展覽，就不太好」。

蔡總統提及，在馬政府時代極度限縮故宮南院的任務，以致於發展受到限制。但在我們接手以後，不僅積極擴張故宮南院的任務，現在更有一項新任務交付給故宮南院，就是國寶的修復，希望因此在嘉義發展出一個國寶、古蹟，或是很多有歷史性文物修復的產業聚落。

總統進一步說明，故宮南院周邊區域的開發，也是我們在一併考量的，希望能在這裡把文物修復的產業做起來。事實上，政府準備投資新台幣37億元，希望帶進更多有修復經驗的專業人才，也可以培育更多的人才，讓嘉義變成重要的文物保存、保養跟修復的聚落。

另外，蔡總統也亮出外交成績單，她說，這2天大家都有聽到一個好消息，處理美國事務的「北美事務協調委員會」更名為「台灣美國事務委員會」；改名歷經40年才成功。另外，過去我們高層官員無法至華盛頓特區，但現在國安會秘書長可以到華盛頓特區，與同樣職位的美國國安顧問會面，這是40年來的第一次。

蔡總統今天參觀東晟水產公司的畜養池、包裝區等廠區；並聽取該公司總經理葉哲維簡報水產品的養殖過程與成果。對於台灣鯛可做生魚片、魚產品受到國際市場青睞，蔡總統稱讚是台灣的驕傲，並表示政府正著手規畫魚產的產地和加工等法規鬆綁，盼將主管機關從經濟部轉到農業委員會，業者和政府攜手努力拓展行銷，穩定農漁民收入。（編輯：黃世雅）1080526