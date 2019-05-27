賴清德：不會脫黨參選 也不會採法律途徑

（中央社記者葉素萍台北27日電）前行政院長賴清德今天說，他不希望初選辦法已公告、登記、進行2個多月再來改選舉辦法，這樣做恐怕讓社會失去信心，即便發生這樣的事，他也不會脫黨參選，也不會採取法律途徑。

民進黨中執會29日將再次討論總統初選日程相關事宜。自由時報報導，對於總統蔡英文陣營主張修正黨內民調辦法，反對「邊初選邊改規則」的賴清德陣營將作出因應，一旦中執會通過修改民調規則，擬以「權利遭侵犯」為由，發動法律戰。

賴清德今天接受「彭博士觀風向」網路節目專訪，被問到是否可能「脫黨參選？」他說，「不會！絕對不會」。

賴清德指出，初選進行2個多月，社會按捺不住，各種可能性都會拋出來，但他參選不是為個人，而是希望黨在困頓時，有機會贏得國人支持；他不希望初選辦法已公告、登記了、進行了2個多月再來改選舉辦法，這樣做恐怕讓社會對民進黨初選制度失去信心，也很難在明年大選贏得勝利，但是，「即便發生這樣的事情，我也不會脫黨參選，另外，我也不會採取法律途徑」。

賴清德表示，原因很簡單，如果中執會罔顧民進黨的初選辦法，更改規則，對黨已經是重傷害了，「在黨已受到重傷害的情況下，我不可能再給黨一擊，我不這樣做，我深愛這個黨」，他不會去做什麼採取法律途律，更不會退黨。（編輯：楊凱翔）1080527